شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الجزائرية: تدمير 24 مخبأ للجماعات الإرهابية وضبط 21 قنبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تدمير 24 مخبأ للجماعات الإرهابية و21 قنبلة تقليدية الصنع بولايتى سكيكدة (شمال شرق) وتيبازة (شمال).

وذكرت الوزارة - فى بيان الأحد - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات وتبعًا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة واد الدخيل، بلدية وادى الزهور بولاية سكيكدة كشفت ودمرت قوات الجيش أمس 20 مخبأ للجماعات الإرهابية و20 قنبلة تقليدية الصنع و250 كيلوجرامًا من مادة الأمونيترات، بالإضافة إلى مواد غذائية وملابس وأغراض أخرى مختلفة.

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وأضاف أن قوات الجيش أيضًا كشفت ودمرت 4 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط بغابة "تاغزوت أحسن" التابعة لبلدية "مسلمون" بولاية "تيبازة".

وأشار إلى أن حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ46 شخصًا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم (شمال غرب) وسكيكدة (شمال شرق).