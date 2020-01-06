عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علماء يستعينون بالذكاء الاصطناعى لترجمة لغة الأفيال والحيتان

الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يعتزم العلماء استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى لفك شفرة لغة الحيوانات، حيث بدأ العمل على هذه المهمة علماء فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشركة جوجل، وتمكن العلماء من استخلاص المعادلة التى تكمن وراء أى لغة، فى إطار مشروع "أشكال الأرض"، بما فى ذلك لغة الحيوانات. وعندما قام العلماء بالمقارنة اكتشفوا حلقات وصل معينة بين الأصوات التى يتم إصدارها، وتم اقتراح استخدام هذه الطريقة لفك تشفير لغة الحيوانات التى تستخدم الأصوات للتواصل.



وأول الحيوانات التى ستشارك فى البحوث والتجارب ستكون الأفيال والحيتان، وذلك بسبب قدرتهم العالية على التواصل مع بعضهم البعض، والحجم الكبير لأدمغتهم، وفق موقع "وان". ويعتزم العلماء الحصول على النتائج التى سيتم الحصول عليها باستخدام الذكاء الاصطناعى، قبل نهاية العام الحالى.

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جدير بالذكر أن جوجل تعاونت مع منظمة الحفاظ على الحياة البرية لمساعدة العلماء على التقاط صور للحيوانات البرية وتحليلها فى بيئتهم الطبيعية، إذ سيستخدم البرنامج أداة للذكاء الاصطناعى لفرز الصور التى تلتقطها الكاميرا الصغيرة التى تعمل باللمس والتى توضع فى المناطق البرية حول العالم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية ستساعد خدمات الذكاء الاصطناعى والـ"cloud" بجوجل، الباحثين على تحليل وحفظ الحجم الهائل من الصور الملتقطة من خلال البرنامج كجزء من محاولة لتحسين استراتيجيات الحفاظ على الحيوانات فى جميع أنحاء العالم.

وقد تم تطوير مصائد الكاميرا فى الأصل فى عام 1990 وفى السنوات الفاصلة تم وضعها فى كل مكان من المكسيك إلى مدغشقر، وحتى الآن، تم التقاط 4.553 مليون صورة، كما تم توثيق 797 نوعًا مختلفًا من الحيوانات فى هذه الصور، بما فى ذلك أنواع فى منطقة الأمازون البرازيلية، والظباء فى تنزانيا، والغزلان فى فيتنام، بينما أنتج البرنامج كمية هائلة من البيانات الخام، وعانى العديد من الباحثين لتحليلها بالكامل وتحديد جميع الحيوانات المختلفة التى تم التقاطها فى الصور.