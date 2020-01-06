دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع TP-Link تطلق أجهزة راوتر Mesh الجديدة بميزة دعم معايير Wi-Fi 6 في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة TP-Link لهذا العام مع الجيل الجديد من أجهزة الراوتر التي تتميز بدعم معايير Wi-Fi 6، والتي كشف عنها خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020.

سيطرت تقنية شبكات 5G على الحصة الأكبر من الأخبار خلال عام 2019، ومع بداية عام 2020 تستعد الشركات المطورة لأجهزة الراوتر للكشف عن الجيل الجديد من الأجهزة التي تدعم معايير Wi-Fi 6، حيث تقدم TP-Link أجهزة راوتر Deco Mesh المنزلية.

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تأتي أجهزة الراوتر الجديدة من TP-Link بهوائيات ثلاثية، وتدعم حتى سرعة 6600 ميجا بايت في الثانية، كما يدعم راوتر Deco X90 AX6600 تغطية مسافة 6000 قدم مربع، على أن ينطلق في مجموعة تضم اثنان من الوحدات، ويدعم إتصال عدد 200 جهاز، ومن المقرر أن تتميز بسعر 450 دولار خلال شهر أبريل.

المصدر

هذا الموضوع TP-Link تطلق أجهزة راوتر Mesh الجديدة بميزة دعم معايير Wi-Fi 6 في مؤتمر #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.