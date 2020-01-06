دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي كمبيوتر جديد من سامسونج يعمل يوماً كاملاً بدون شحن

كشفت سامسونج مؤخراً عن حاسوبها الجديد Galaxy Book S، الذي جاء حاملاً العديد التقنيات المتطورة، والتي جعلته أحد أفضل أجهزة الكمبيوتر التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة.

فوفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن الحاسوب الجديد يحمل بطارية ليثيوم فائقة التطور، والتي تسمح له بالعمل لفترة طويلة تصل إلى أكثر من 23 ساعة متواصلة، أي ما يقرب من يوم كامل، وذلك دون الحاجة إلى شحنها.

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وتم تزويد Galaxy Book S بعدة منافذ، ليتمكن من استيعاب بطاقات SIM التي تمكنه من الاتصال بشبكة الإنترنت من خلال الشبكات الخلوية.

كما حرصت سامسونج على منح حاسوبها الجديد شكلاً أنيقاً، حيث جاء هيكله مصنوعاً من الألومنيوم بسمك 6.2 ملم فحسب، ليكون أنحف من الهواتف الذكية الحديثة، أما وزنه فيصل إلى 0.96 كيلوجرام فقط، أي بنفس وزن الحاسوب اللوحي ذي الحجم المتوسط.

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وبالإضافة إلى هذا، فإن كمبيوتر Galaxy Book S يعمل بمعالج Snapdragon 8cx بتردد يصل إلى 2.8 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائية تبلغ 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلي SSD ذات سعة 265 و 512 جيجابايت.المزيد:

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