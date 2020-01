دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady مجموعة HIVE CX-Series سلسلة جديدة من الإضاءة السينمائية بسعر منخفض

اتخذت شركة Hive خطوة جريئة وذلك من خلال الإعلان عن سلسلة اضواء HIVE CX-Series المخصصة للمصورين السينمائيين وهي نفس مجموعة Wasp ذات الشعبية المتزايدة ولكن بدون ميزات اتصال وايرليس DMX ومفاتيح التحكم الموجودة على وحدات الإضاءة وذلك بهدف تقليل سعرها لذوي الميزانية المنخفضة، شاهد الفيديو التقديمي ثم تابع القراءة…

عن طريق إزالة هاتين الميزتين، تمكنت الشركة من توفير اضاءة HIVE CX-Series

بسعر اقل بحوالي 500 دولار عن تلك الموجودة في سلسلة C، لذلك لا يزال بإمكانك الحصول

على التحكم بتطبيق بلوتوث والتحكم سلكياً بـ DMX، أنت فقط لا تحصل على وحدة تحكم

أو توصيل DMX لاسلكياً.

على الرغم من أن ازرار التحكم الموجودة على وحدات الإضاءة هو شيء لطيف الا انك

على الرغم من أن ازرار التحكم الموجودة على وحدات الإضاءة هو شيء لطيف الا انك

إذا كنت تقوم بتجميع هذه المصابيح مع بعضها البعض في شبكة أو تجميعها مع بعضها

البعض فإنك لن تستخدم ازرار التحكم الموجودة على المصابيح أبدًا، لذلك فإن الغائها

يسمح للمستخدمين بتوفير بعض المال.

بالنسبة للأشخاص الذين يفكرون في عمليات شراء كبيرة أو مجموعة اضواء أو إعادة

بالنسبة للأشخاص الذين يفكرون في عمليات شراء كبيرة أو مجموعة اضواء أو إعادة

بناء استوديو فعند شراء HIVE CX-Series يمكن أن يظهر الفرق في السعر. * الميزات والمواصفات التقنية لمجموعة HIVE CX-Series

يمكن التحكم في كلتا الوحدتين تمامًا باستخدام تطبيق SHOT الموجود

على متجر جوجل ومتجر آبل.

* ميزات WASP 100-CX

– ضوء Omni ال اي دي

– استهلاك طاقة 75W

– قوة تعادل 400-750 واط

– تصنيف 98 CRI و 97 TLCI

– 360 درجة تحكم بعشوائية اللون

– تحكم 0 – 100 ٪ للتعتيم

– تحكم 0 – 100 ٪ للتشبع

– درجة حرارة اللون من 1،650 كلفن إلى 8000 كلفن

– تحكم DMX سلكي وتطبيق هاتف ذكي

– العمل بتيار متردد 100 – 240 فولت

– متوافق مع معدلات اضاءة Profoto

– متوافق مع جميع معدلات اضاءة Hive C-Series

* ميزات HORNET 200-C

– ضوء Omni ال اي دي

– استهلاك طاقة 150W

– قوة تعادل 700-1000 واط

– تصنيف 98 CRI و 97 TLCI

– 360 درجة تحكم بعشوائية اللون

– تحكم 0 – 100 ٪ للتعتيم

– تحكم 0 – 100 ٪ للتشبع

– درجة حرارة اللون من 1،650 كلفن إلى 8000 كلفن

– تحكم DMX سلكي وتطبيق هاتف ذكي

– العمل بتيار متردد 100 – 240 فولت

– متوافق مع معدلات اضاءة Profoto

– متوافق مع جميع معدلات اضاءة Hive C-Series

سعر Wasp 100-CX يبلغ 799 $ دولار امريكي، اما سعر Hornet 200-CX

فيبدأ من 1299$ دولار امريكي.

