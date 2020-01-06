"هجوم إلكتروني خطير" يستهدف وزارة الخارجية النمساوية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images

تعرضت وزارة الخارجية النمساوية لهجوم إلكتروني عبر الإنترنت يُشتبه تنفيذه من بلد آخر.

وقالت الوزارة إن خطورة الاختراق تشير إلى احتمال تنفيذه من قبل "جهة فاعلة لحساب لدولة ما".

بدأ الاختراق مساء يوم السبت، ويحذر الخبراء من احتمال استمراره لعدة أيام.

وحدث ذلك في اليوم نفسه الذي دعم فيه حزب الخضر النمساوي تشكيل ائتلاف مع المحافظين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الهجوم الإلكتروني رُصد بسرعة كبيرة، واتُخذت بشأنه على الفور التدابير المضادة.

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وأضافت الوزارة: "رغم كل الإجراءات الأمنية المكثفة، لا توجد حماية من الهجمات الإلكترونية بنسبة 100 في المئة".

وكانت دول أوروبية أخرى قد تعرضت في الماضي لهجمات مماثلة.

واستُهدفت شبكة تكنولوجيا المعلومات التابعة للحكومة الألمانية بـ "هجوم خطير جدا" على الإنترنت في مارس/آذار عام 2018.

ويشتبه في تورط مجموعة روسية تدعى "فانسي بير"، كان قد أنحي باللائمة عليها في تنفيذ هجوم مماثل على البرلمان الألماني عام 2015.