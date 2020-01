دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady تعلم كيف تكتب السيناريو للفيلم القصير او الطويل

كتابة السيناريو أو القصة الخاصة بالفيلم هي الخطوة الأولى في صناعة الأفلام وجودتها تصنع ارضية صلبة لبناء فيلم احترافي وتمهد له الطريق للوصول الى أروقة التميز والابداع … فمن الواجب اذا أن يكون له نصيب وافر من الاهتمام لذا سوف نتعرض اليوم لخطوات كتابة السيناريو والحصول على أفضل شكل ممكن له …اذا كنت على وشك البدء في كتابة حكاية فيلمك اليك هذه الخطوات. © القيادي تعلم كيف تكتب السيناريو للفيلم القصير او الطويل

© alqiyady تعلم كيف تكتب السيناريو للفيلم القصير او الطويل * أولا: اختيار الفكرة

الأفكار تراودنا باستمرار في كل وقت و مكان منها ما يأتي بشكل واضح ليكون قصة

واضحة المعالم و شخصيات واضحة من أبطال الحكاية والخصوم وأحيانا تكون الأفكار

مجرد خواطر تفتقر للوضوح تحتاج منا الى بلورة واعادة ترتيب وتنسيق و توضيح

أكثر لحقيقة الشخصيات التي تتناسب مع الفيلم و البيئة التي تدور أحداث القصة ضمنها.

© alqiyady تعلم كيف تكتب السيناريو للفيلم القصير او الطويل

فيما يفضل بعض الكتاب الكتابة مع كل خاطرة و استكشاف المزيد عن طريق

المضي قدما في كتابة السيناريو وتوالي الخواطر بشكل سلس. * ثانيا: ابدأ بكتابة المسودة الأولى للفيلم

بعد أن عثرت على فكرتك باشر في كتابة المسودة الأولى لفيلمك يجب أن يخضع سيناريو

الحكاية لتنسيق محدد وقواعد محددة تقليديا فان ما يسمى بالبناء الثلاثي للقصة،

يعني أنك لا يتوجب عليك معرفة كيفية تنسيق السيناريو فقط بل أن تستطيع اسقاط

أو تطبيق هذا التنسيق على مبادئ سرد القصة الكلاسيكية.

© alqiyady تعلم كيف تكتب السيناريو للفيلم القصير او الطويل * تعلم ايضاً | تعلم كتابة سيناريو رائع لفيلم قصير في 8 خطوات

يختلف الكتاب في كيفية كتابة المسودة فمنهم من يتبع ترتيب الحكاية في الكتابة

بشكل صارم وآخرون لا يتبعون ترتيب مشاهد الحكاية عند كتابة المسودة ..

في الواقع ليس هناك طريقة صحيحة و أخرى خاطئة عليك فقط ان تجد الطريقة

التي تناسبك وتعبر من خلالها نحو ابداعك. * ثالثاً: راجع عملك

Advertisements

كلما زاد عدد مراجعاتك للسيناريو الخاص بك زاد تقدما نحو الأفضل..

بعض الكتاب لايعير اهتماما للمراجعة طالما أن الكتابة قد تمت وهذا خاطئ،

فالاهتمام بالسيناريو من ضروريات صناعة الأفلام لأنه كما أساس البناء

يتوجب أن يكون متينا ومحكما.

© alqiyady تعلم كيف تكتب السيناريو للفيلم القصير او الطويل * رابعاً: اجعل الكتابة عادة

لا شك أن الاعتياد على أمر ما يضمن الانجاز السريع والجودة العالية لذا خصص لنفسك

وقتا يوميا للكتابة، وهذه الطريقة هي التي تضمن عبورك بسلاسة وأمان كما تضمن انجاز

الأعمال الضخمة خلال فترات زمنية مناسبة. * خامساً: أكتب مسودتك الثانية

كتبت المسودة الأولى و راجعتها اذا باشر في كتابة المسودة الثانية والتي تحتوي على

النسخة المحسنة من كتابتك ..قد لا تضطر لاعادة الكتابة بالكامل وتكتفي بتدوين بعض

الملحوظات هنا او هناك في نسختك القديمة * سادساً: اطلب آراء القراء في السيناريو

بعد شعورك بالرضى عن كتابتك اطلع عليها بعض الأشخاص لأخذ آرائهم

ومعرفة ما ينقص قصتك من وجهات نظر مختلفة …و بعد ذلك قم بالاستفادة

من ملاحظاتهم في المزيد التحسينات وابراز النسخة الأخيرة من عملك.

ومن المعلوم أن الوصول لنقطة النهاية هذه سيكون مليئا بالتحديات … فعليك أن تكون متسلحا بالعزيمة و أن لا تستسلم وتمضي دائما نحو الأمام. هل استفدت من هذه النصائح؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.

The post تعلم كيف تكتب السيناريو للفيلم القصير او الطويل appeared first on Creative School Arabia.

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي