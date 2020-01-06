دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاشات Acer Predator المخصصة للألعاب تدعم الآن سطوع يصل إلى 1440 #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Acer عن الجيل الجديد من شاشات Predator المخصصة للألعاب خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020، والتي تشمل شاشة مميزة بسطوع 1440 nits.

يتضمن الجيل الجديد من شاشات Acer المخصصة للألعاب ثلاثة من شاشات Predator، التي تأتي بميزة التصميم المنحني، ودعم محتوى HDR، مع شاشة OLED في كلاً من Acer Predator X32، وشاشة Predator X38 وأيضاً شاشة Predator CG552K، والتي تدعم أحجام تصل إلى 55 إنش، كما قدمت الشركة إعلان تشويقي عن جهاز حاسب محمول مميز بشاشة مذهلة تصل إلى دعم معدل تحديث 300 Hz.

شاشة الألعاب Acer Predator X32

هي أصغر شاشة قدمت من إصدارات Acer من شاشات Predator اليوم، حيث تتميز بحجم 32 إنش، مع جودة عرض 4K UHD بدقة 3840 في 2160 بيكسل، وتضم إضاءة mini LED خلفية تدعم تغطية 1152 نقطة مستقلة، وتقدم سطوع يصل إلى 1440 nits.

وتأتي الشاشة بمعايير VESA DisplayHDR 1400، كما تدعم ألوان 10-bit، مع تغطية لونية بنسبة 99% من ألوان Adobe RGB gamut، ونسبة 89.5% من ألوان Rec2020 gamut، أيضاً تدعم الشاشة معدل تحديث 144 Hz، وتقنية NVIDIA G-SYNC ULTIMATE.

أيضاً تتميز شاشة Predator X32 بلوحات IPS تدعم زاوية عرض 178 درجة، وتأتي بحامل يدعم ضبط إرتفاع الشاشة والإنحناء، كما تضم الشاشة 3 من منافذ HDMI 2.0، و DisplayPort 1.4، مع 4 من منافذ USB 3.0 التي تدعم إستخدام شاشة Predator X32 كوحدة hub، أيضاً تتميز الشاشة باثنان من مكبرات صوتية ستريو بقدرة 4W.

شاشة الألعاب Acer Predator X38

تتميز شاشة الألعاب Predator X38 بحجم 37.5 إنش في شاشة منحنية 2300R، والتي تدعم جودة عرض UWQHD بلس، بدقة 3840 في 1600 بيكسل، كما تدعم معايير VESA DisplayHDR 400، وتدعم الشاشة تقنية NVIDIA G-SYNC.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة نسبة 98% في ألوان DCI-P3 gamut، مع معدل تحديث 175 Hz في الشاشة، كما يدعم حامل الشاشة الإمالة من 5 إلى 35 درجة، أو التدوير إلى أكثر من 130 درجة، مع القدرة على ضبط الإرتفاع حتى 5.11 إنش.

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وتضم الشاشة منفذ HDMI 2.0، وDisplayPort 1.4، مع المنافذ ذاتها المميزة لشاشة Predator X32، أيضاً تضم الشاشة اثنان من مكبرات صوتية بقدرة 7W.

شاشة Acer Predator CG552K المخصصة للألعاب

تعد شاشة Predator CG552K من أكبر الشاشات المخصصة للألعاب المقدمة في CES 2020، حيث تأتي الشاشة بحجم 55 إنش بجودة عرض 4K OLED بدقة 3840 في 2160 بيكسل، كما تدعم 98.5% من ألوان DCI-P3 gamut، وتتميز بسطوع 400 nits.

ومن المقرر أن تدعم الشاشة تقنية Adaptive Sync وNVIDIA G-SYNC، مع معدل تحديث 120 Hz، كما يمكن التحكم في سطوع الشاشة بشكل تلقائي من خلال مستشعر للإضاءة في الشاشة، كما تدعم الشاشة مستشعر للقرب لإدراك قرب المستخدم من الشاشة أو لا، وتحويل الشاشة إلى وضع لتوفير الطاقة.

وتضم شاشة Predator CG552K عدد 3 من منافذ HDMI 2.0، مع 2 من منافذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB C، و2 من منافذ USB 2.0، وأيضاً USB 3.0، وتتميز الشاشة باثنان من مكبرات الصوتية بقدرة 10W.

جهاز Acer Predator Triton 500

كما أطلقت شركة Acer إعلان تشويقي لشاشة جهاز الحاسب المحمول Predator Triton 500 الذي يستهدق الألعاب، ويأتي بمعدل تحديث 300 Hz في الشاشة، في لوحات IPS، مع معدل إستجابة 1ms.

أسعار شاشات الألعاب الجديدة Acer Predator

تنطلق شاشة Predator X32 في سوق أمريكا الشمالية في الربع الثاني من 2020 بسعر 3599 دولار.

تتوفر شاشة Predator X38 في أبريل بسعر 2399 دولار

تتوفر شاشة الألعاب Predator CG552K 55-inch OLED في الربع الثالث من 2020 بسعر 2999 دولار.

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هذا الموضوع شاشات Acer Predator المخصصة للألعاب تدعم الآن سطوع يصل إلى 1440 #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.