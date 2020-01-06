شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: ترامب ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان الوضع فى إيران والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر البيت الأبيض، فى بيان أن الرئيس دونالد ترامب، ناقش مع رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون الوضع فى العراق وإيران فى اتصال هاتفى يوم الأحد.

ولم يذكر البيان تفاصيل وأشار فقط إلى أن الزعيمين "أكدا على التحالف الوثيق بين البلدين".