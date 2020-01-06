عادل عبد المهدى: مسئولون عراقيون يعدون مذكرة لتنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أن المسؤولين العراقيين يعدون مذكرة لتنفيذ قرار مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان لمكتب عبد المهدى، الأحد، أن رئيس الوزراء العراقى تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان، الذى نقل رسالة من الرئيس ايمانويل ماكرون تناولت بحث مستقبل العلاقة بين التحالف الدولى والعراق لمحاربة داعش فى ظل احترام السيادة العراقية داعيًا لإعطاء وقت للتباحث حول هذا الموضوع. وأكد رئيس الوزراء للوزير الفرنسى أن المسؤولين العراقيين المختصين فى الدوائر المختلفة يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار مجلس النواب لإخراج القوات الأجنبية.

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