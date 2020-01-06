دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Acer تطلق كلاً من أجهزة ConceptD 7 Ezel وConceptD 700 PC في فعاليات #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أضافت شركة Acer مجموعة جديدة من أجهزة الحاسب خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020، والتي تشمل جهاز الحاسب الدفتري Acer ConceptD 7 Ezel، وجهاز ConceptD 700 workstation، حيث تتميز الأجهزة الجديدة بمعالجات إنتل وكرت الشاشة من إنفيديا، مع تصميم جديد.

جهاز Acer ConceptD 7 Ezel وEzel Pro

يدعم تصميم أجهزة Ezel التحول عن طريق تحريك وسحب الشاشة إلى أمام لوحة المفاتيح لدعم تجربة أفضل في مهام التصميم، كما يدعم جهاز الحاسب الدفتري طي الشاشة لوضع الجهاز اللوحي، أو لدعم مهام العروض التقديمية.

ويأتي كلاً من جهازي ConceptD 7 Ezel وConceptD 7 Ezel Pro بحجم 15.6 إنش في الشاشة، التي تدعم جودة عرض 4K Ultra HD وخاصية اللمس، كما تأتي بسطوع 400 nits.

أيضاً تتميز الشاشة بدقة عرض 3480 في 2160 بيكسل، مع تغطية لونية بنسبة 100% من ألوان Adobe RGB، ودعم ألوان gamut، كما تدعم قلم Wacom الرقمي، وتتميز شاشة الأجهزة بطبقة حماية من Gorilla Glass 6، كما أن الأجهزة مميزة بتصميم من طلاء مضاد للتوهج، مع تصميم مرن.

ويتميز ConceptD 7 Ezel بالجيل العاشر من معالجات إنتل، من سلسلة Core H، مع كرت شاشة NVIDIA GeForce RTX، وذاكرة عشوائية تصل إلى 32 جيجا بايت رام في DDR4، مع سعة تخزين تصل إلى 2 تيرابايت في PCIe SSD.

بينما يأتي جهاز ConceptD 7 Ezel Pro بمعالجات Intel Xeon، مع كرت شاشة NVIDIA Quadro RTX، ودعم ذاكرة ECC، كما يضم كلا الجهازين 2 من منافذ Thunderbolt 3، مع مخرج DisplayPort 1.4، و HDMI 2.0، وفتحة لقارئ SD.

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من جانب أخر يدعم زر التشغيل ميزة مسح البصمة، كما تدعم Acer الحاسب بتصميم من micro-arc oxidation لتصميم أبيض ثابت، كما تنتج الأجهزة قدرة 40 ديسيبل في الصوتيات.

جهاز Acer ConceptD 700 Workstation

وتقدم Acer جهاز ConceptD 700 Workstation لدعم المستخدمين بآداء أعلى كفاءة، مع معالج Intel Xeon E، وكرت شاشة تصل إلى NVIDIA Quadro RTX 4000، كما يدعم تكوينات لذاكرة 64 جيجا بايت في 4 من ذاكرة DIMM 2666 MHz DDR4، مع دعم التخزين في PCIe M.2 SSD.

كما تدعم السعة التخزينية الداخلية عدد 4 من المحركات بحجم 2.5 إلى 3.5 إنش، ويدعم الجهاز قدرة 40 ديسيبل في الصوتيات، أيضاً يأتي بنظام تبريد يضم ثلاثة من المراوح في مقدمة النظام، كما يأتي الجهاز بلوحة للشحن اللاسلكي في الجزء العلوي، والتي يمكن أن تدعم شحن الهواتف الذكية وبعض السماعات.

أسعار الأجهزة الجديدة وموعد توفرها في الأسواق

أشارت Acer إلى أن جهاز ConceptD 7 Ezel سيتوفر للبيع في أمريكا الشمالية لاحقاً هذا العام بسعر 2699 دولار، كما يتوفر جهاز ConceptD 7 Ezel Pro في شهر يوليو بسعر 3099 دولار، كما تشير Acer إلى أن ConceptD 700 Workstation سيأتي بسعر 1699 يورو في السوق الأوروبي خلال شهر مارس.

المصدر

هذا الموضوع Acer تطلق كلاً من أجهزة ConceptD 7 Ezel وConceptD 700 PC في فعاليات #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.