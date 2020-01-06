عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عمره 181 عاما.. هرم مصري في قلب ألمانيا

الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

في بلدة هول، أقصى شمالي ألمانيا، ينتصب هرم يبلغ ارتفاعه ١١ متراً، منذ عام ١٨٣٩، وسط حديقة كبيرة، شاهداً على مدى تأثير الحضارة المصرية في العالم.



وفي ١٨٣٩، شيد المهندس المعماري جورج ليدفيج فريدرش لافس، الهرم ليكون قبرا غير عادي لدوق مدينة ديرنبرج، الكونت إرنست زو مونستر.

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ووفقاً للموقع الرسمي لبلدة هول، الواقعة في مدينة ديرنبرج، فإن "لافس" نسخ فكرة الهرم من أهرامات الجيزة المصرية، التي كان مولعاً بها منذ دراسته، وكان يحلم بتقليد أحدها.

ويبلغ ارتفاع هرم هول ١١ متراً فقط، وتبلغ زاوية ميله ٦١ درجة، وصمم مدخله ليشبه مداخل المعابد الفرعونية القديمة، فيما ينتصب أمامه صليب كبير الحجم.

ويضم الهرم مقابر الدوق إرنست وزوجته وبناته، ويوجد في وسط حديقة كبيرة، تضم كثيرا من الأشجار، وتوجد توابيت تضم جثامين العائلة متراصة بجانب بعضها، داخل الهرم.

ويقع الهرم في طريق معروف بـ"مسار لافس"، الذي شيدته بلدية هول، ويربطه بمبانٍ تاريخية في البلدة، وفي مقدمتها قصر ديرنبرج.