عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبل تطلق إصدارين من هاتف أيفون SE2 خلال 2020

الإثنين 6 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف تقرير حديث عن أن شركة أبل تخطط لإطلاق نسختين من هاتف "iPhone SE 2" خلال العام الجارى 2020، واللذان سيصلان بأحجام مختلفة، حيث من المتوقع أن تشتمل طرز iPhone SE 2 القادمة على شاشة LCD 5.5 بوصة و6.1 بوصة، حسبما ذكر موقع Digitimes التقني مؤخرًا، فيما كان محلل شركة أبل "مينج تشي كو" قد أشار أيضًا إلى أنه قد يكون هناك نموذج آخر لـ"iPhone SE 2”، يطلق عليه اسم "iPhone SE 2 Plus”، ولكنه سيصل في النصف الأول من عام 2021.



وبحسب موقع gadgets الهندى، فمن المتوقع أن يشبه النموذج الأولي لما يسمى بـ "iPhone SE 2" جهاز iPhone 8، بما في ذلك زر القائمة الرئيسية Touch ID، ولكن مع شريحة معالج A13 أسرع وذاكرة وصول عشوائي رامات 3 جيجا بايت، كما ستستخدم طرازات iPhone SE 2 طبقة PCB (SLP) للوحة الأم، وهي نفس التقنية المستخدمة في إصدار iPhone 11.

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ولعل ذلك سيفيد العديد من موردي أجهزة أيفون، بما في ذلك Pending Holdings وXinxing وAT&S، على الرغم من أن SLP سيكون مكونًا أقل تكلفة من المستخدم في سلسلة أجهزة iPhone 11.

لكن لن تحتوي طرز iPhone SE 2 على ميزة 3D Touch، التي تمت إزالتها من iPhone 11 من قبل الشركة، أيضًا، كما سيدعم بقارئ بصمات الأصابع Touch ID، وليس Face ID، وسيحتوي الهاتف على ثلاثة خيارات للألوان هي الفضى والرمادي والأحمر.

يذكر أنه في وقت سابق قال كو، كانت آبل تستعد لإصدار آي باد برو الجديد، وماك بوك الجديد وسماعة الواقع المعزز (AR) بحلول النصف الأول من عام 2020.