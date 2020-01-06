الشباب والذكاء الاصطناعي والمجتمع محاور «أبوظبي للاستدامة»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 في الفترة من 11 إلى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بهدف مناقشة أجندة الاستدامة العالمية، ودور التطور الحاصل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، وغيرها من القضايا التي تسهم في رسم مستقبل التنمية في العالم.

ويشهد أسبوع أبوظبي للاستدامة في دورته الحالية 10 فعاليات رئيسية، تنضوي تحت الموضوع الرئيسي لهذا العام وهو «تسريع وتيرة التنمية المستدامة»، فيما يتصدر محاور النقاش ال9 لهذا العام «الشباب والذكاء الاصطناعي والمجتمع»، بينما تتناول بقية المحاور قضايا مستقبل التنقل والطاقة والتغير المناخي واستكشاف الفضاء والتكنولوجيا الحيوية في قطاع الصحة والمياه والغذاء وتكنولوجيا لحياة أفضل.

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية لمناقشة التحديات التي يواجهها العالم، وإيجاد الحلول التي تساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في العالم من خلال توسيع دائرة الحوار لتشمل قضايا تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة. ووفرت أبوظبي منذ عام 2008 منصة مهمة تجمع تحت مظلتها المجتمع الدولي بهدف مناقشة قضايا الاستدامة، وقد شهدت هذه المنصة تطوراً كبيراً على مدى السنوات الماضية من خلال القمم والمؤتمرات والفعاليات لتغدو تجمعاً عالمياً يسهم في تحفيز الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة.

ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي يقام تزامناً مع عام الاستعداد للخمسين في الإمارات نموذجاً لتوجهات دولة الإمارات للانفتاح على مختلف التجارب والخبرات العالمية، وجمع قادة الاستدامة وروادها في مكان واحد لتبادل الآراء والمعارف حول أبرز قضايا الاستدامة، بما يعود بالنفع على دول العالم أجمع.

وتأكيداً على أهمية إشراك المرأة والشباب ومختلف شرائح المجتمع في تسريع وتيرة التنمية المستدامة، يوفر الأسبوع فعاليات مخصصة لهذه الفئات بهدف إشراك الجميع، وتشمل قائمة الفعاليات مركز شباب من أجل الاستدامة، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، والمهرجان في مدينة «مصدر».

ويضم أسبوع أبوظبي للاستدامة مجموعة من الفعاليات التي تستهدف فئات مختلفة، وجهات متعددة وتشمل هذه الفعاليات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ومنتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي، وقمة مستقبل الاستدامة، ومعرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل، وملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، وحفل توزيع جوائز جائزة زايد للاستدامة.

وتنطلق فعاليات الأسبوع بعقد الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وهو الحدث الأهم للتعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة، ويحضر الجمعية رؤساء دول، ووزراء، وشخصيات رفيعة المستوى من الدول الأعضاء ومنظمات المراقبة من جميع أنحاء العالم.

ويجمع حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 أكثر من 4 آلاف ضيف من أبرز رواد مجتمع الاستدامة العالمي، من ضمنهم شخصيات قيادية بارزة، ورؤساء دول، وصانعو سياسات، ومديرون تنفيذيون، وعلماء، وأكاديميون، ورجال أعمال، ويمثل الحفل نقطة انطلاق لأجندة أسبوع أبوظبي للاستدامة بما يتخللها من نقاشات، وحوارات، وفعاليات.

وتمثل قمة مستقبل الاستدامة الفعالية الرئيسية ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، وهي تعمل على تمهيد الطريق لإجراء مناقشات مثيرة للاهتمام، ومحفزة للأفكار حول أجندة الاستدامة العالمية، ودور التطور الحاصل في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، في تسريع وتيرة التنمية المستدامة.

وتأتي جائزة زايد للاستدامة تخليداً لإرث المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتكريماً لجهوده الرائدة عالمياً في ترسيخ ركائز الاستدامة والعمل الإنساني، وقد فاز بالجائزة خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية 76 فائزاً، وقد ساهمت مشاريعهم المبتكرة بشكل مباشر، أو غير مباشر، في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 318 مليون شخص حول العالم.

وتمثل «القمة العالمية لطاقة المستقبل» منصة عالمية تجمع المبتكرين ورجال الأعمال في مجال الطاقة والتكنولوجيا النظيفة من أجل بناء مستقبل مستدام، حيث يستضيف معرض القمة أكثر من 850 شركة عارضة من 40 دولة لاستعراض أحدث الحلول في مجالات الطاقة النظيفة والمياه وإدارة النفايات والتنقل، فيما يتخلل القمة عقد منتديات متنوعة تناقش التحديات الرئيسية والاتجاهات الجديدة التي تشكل آفاق التنمية المستدامة حول العالم.

ويعتبر ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ - كليكس» منصة عالمية فريدة تجمع بين الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين والجهات الاستثمارية بهدف صياغة شراكات مؤثرة تسهم في الحد من تداعيات تغير المناخ والذي ينعقد الملتقى في إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، وقد قام 41 مشاركاً في الملتقى عام 2019 بعرض ابتكاراتهم عبر منصة ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ - كليكس»، وقد أبدت جهات استثمارية اهتمامها بهذه الابتكارات، وحصل نصف المشاركين على تعهدات من المستثمرين يقدر قيمتها ب53.9 مليون دولار.

كما يتضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة سلسلة من الأنشطة والمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى تثقيف، وإشراك، وتمكين أفراد المجتمع. وتشمل هذه الأنشطة، شباب من أجل الاستدامة، والمهرجان في مدينة مصدر، ومبادرتي الأزياء والفنون المستدامة. ومن المتوقع أن يشارك في هذه الأنشطة أكثر من 5000 فرد.

وتوفر المبادرات المجتمعية فرصة لتثقيف الأفراد وتعزيز العلاقات والتواصل بين شرائح المجتمع وتشجيعهم من أجل اتخاذ مبادرات شخصية من شأنها أن تسهم في تسريع عملية التنمية المستدامة على المستوى الشخصي.

(وام)