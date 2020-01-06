إيران تلغي القيود النووية.. والعراق يطلب رحيل الأمريكيين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

قرر البرلمان العراقي في جلسة طارئة عقدها، يوم أمس الأحد، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي وحضور 170 عضواً وحضرها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي وشهدت غياباً شبه تام للنواب الأكراد و«السنة»، إلزام الحكومة العراقية بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، فيما استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير الأمريكي لدى بغداد للاحتجاج على «الانتهاك الأمريكي الصارخ لسيادة البلاد»، كما أعلنت تقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حيال «الاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة».

وخلال جلسة طارئة للبرلمان نقلت مباشرة عبر شاشة القناة الرسمية للدولة، وبحضور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، صادق النواب على قرار «إلزام الحكومة العراقية بحفظ سيادة العراق من خلال إلغاء طلب المساعدة»، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال مصدر برلماني، إن «البرلمان صوّت على قرار إنهاء التواجد الأجنبي في الأراضي العراقية ومنعها من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان، وتقدم الدول التي تعود إليها تلك القوات تعهداً بعدم استعمال الإقليم العراقي كمنصة لاستهداف أية دولة أخرى». وأضاف المصدر، أن «القرار يتضمن أيضاً إلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير».

Advertisements

من جانب آخر قال عبدالمهدي في كلمة أمام البرلمان، إنه «رغم بعض الصعوبات الداخلية والخارجية التي قد تواجهنا، أوصي البرلمان باتخاذ قرار بإنهاء التواجد الأجنبي ووضع إجراءات عاجلة لتنفيذ ذلك». وأضاف أن «القرار يبقى الأفضل للعراق مبدئياً وعملياً، بل هو أفضل لإعادة تنظيم علاقات صحية وصحيحة مع الولايات المتحدة وبقية الدول تؤسس لصداقات متينة على أساس احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتعزيز المصالح المشتركة».

وأكد أن «العراق عاش بدون قوات أجنبية للفترة من 2011 و2014 ولم تتدهور علاقاته لا بأمريكا ولا بغيرها». وبالتزامن، أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت السفير الأمريكي للتنديد ب«انتهاك صارخ لسيادة» البلاد. وأوضحت الوزارة في بيان أنها أبلغت السفير ماثيو تولر أن «هذه العمليات العسكرية غير المشروعة التي نفذتها الولايات المتحدة اعتداء وعمل مدان يتسبب بتصعيد التوتر بالمنطقة».

كما أعلنت تقديم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة في شأن «الاعتداءات الأمريكية ضد مواقع عسكرية عراقية، والقيام باغتيال قيادات عسكرية عراقية وصديقة». وأوضحت الوزارة في بيان، أن «الوكيل الأقدم لوزارة الخارجية عبدالكريم هاشم مصطفى، التقى السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر على خلفيّة الضربات الجوّية التي تعرَّضت لها القوات العراقيّة في القائم، وما أسفر عنها من سُقُوط ضحايا بين قتيل وجريح، وكذلك الضربة الجوّية التي استهدفت قيادات عسكرية عراقية وصديقة مع مرافقيهم في الأراضي العراقية». ونقل البيان تأكيد المسؤول العراقي، على «إدانة العراق لهذا العمل الذي يُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق ولجميع الأعراف والقوانين الدوليّة التي تنظم العلاقات بين الدول، ومنع استخدام أراضيها في تنفيذ اعتداءات على دول الجوار». وشدّد مصطفى على أنّ «ما حدث من اعتداءات يُخالِف ما تمّ الاتفاق عليه من مهامّ للتحالف الدوليّ الذي ينحصر بمُحاربة تنظيم داعش وتدريب القوات الأمنيّة العراقيّة، بالتنسيق مع الحكومة العراقية، وإشرافها».