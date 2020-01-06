افتتاح «واحة السجاد» بحلته الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، الدورة الخامسة والعشرين من معرض واحة السجاد 2020 بحلته الجديدة، والمقامة في مارينا ميناء راشد وتستمر حتى 16 فبراير المقبل. ويتزامن المعرض مع فعاليات مهرجان دبي للتسوق؛ إذ تحتفل جمارك دبي هذا العام باليوبيل الفضي للمعرض.حضر الافتتاح أحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي، واللواء خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الدفاع المدني في دبي، واللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومحمد عبد العزيز المناعي الرئيس التنفيذي لمراسي «بي آند أو»، المدير التنفيذي لميناء راشد، إضافة إلى حضور عدد من قناصل الدول المشاركة ومديري الشركات والتجار المشاركين.وتم اختيار موقع المعرض الحالي للترويج للوجهة العالمية الجديدة للسياحة البحرية والترفيهية بدبي، واستهداف فئة جديدة من السائحين للترويج لتجارة السجاد اليدوي عالمياً؛ إذ شهدت الواحة على مدار 25 عاماً العديد من الإنجازات، حيث عرضت عام 1998 ما يقارب من 90 ألف سجادة مصنوعة يدوياً، وفي عام 1990 وصل عدد العارضين إلى 40 شركة، لتستمر إنجازات المعرض، حيث عُرضت أطول لوحة فنية في منطقة الخليج طولها 100 متر في عام 2004، وفي عام 2008 وصلت قيمة المبيعات خلال أسبوعين إلى 27 مليون درهم، لتشهد الواحة في عام 2009 عرض أغلى سجادة في العالم بقيمة خمسة ملايين درهم، ويعود تاريخها إلى عام 1847.وفي عام 2016 تم عرض 250 ألف قطعة سجاد يدوي تخطت قيمتها 2.5 مليار درهم، إضافة إلى تنظيم معرض زايد في عام 2017، مواكبة لمبادرات الدولة السنوية ومن بينها تمكين المرأة الإماراتية، حيث قادت مجموعة من موظفات جمارك دبي الإشراف الكامل على الواحة بعد أن تم تشكيل لجنة نسائية لمعرض واحة السجاد عام 2019.

موقع متميز

وقال سلطان أحمد بن سليم: «على مدار العقود الماضية لاسيما العقدين الأخيرين، حجزت دبي موقعاً متميزاً بين كبرى مدن العالم كمدينة ذات طابع تجاري معاصر، استطاعت من خلاله الترويج لجميع الأنشطة التجارية بكافة أشكالها محافظة على هويتها كملتقى للمبدعين والفنانين والترويج للأصالة والحداثة معاً، وعززت إمارة دبي وجودها كمركز أساسي للتبادل التجاري بين كل القوى الاقتصادية الدولية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في تنويع مصادر الاقتصاد والاستعداد لعام الخمسين، الذي سيشهد طفرة هائلة في تحفيز الاقتصاد».

ولفت ابن سليم إلى أن معرض واحة السجاد يعد من أبرز المعالم التي تعكس روح الحضارة في الإمارة، مع الترويج لتجارة السجاد على المستوى الإقليمي والعالمي، لتصبح إمارة دبي إحدى الوجهات العالمية المعروفة بتنشيط حركة تجارة السجاد اليدوي.

أفضل الخدمات

وقال أحمد محبوب مصبح: «تحرص جمارك دبي على تقديم أفضل الخدمات التجارية والجمركية في كل القطاعات لاسيما السجاد، ويعد «واحة السجاد» من أبرز المعارض الحيوية، ويبرز الوجه الحضاري لدبي ويجعلها المدينة رقم 1 عالمياً في مجال الاقتصاد والسياحة، إضافة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي للإمارة، بما يعزز جاهزيتها لاستضافة «إكسبو 2020»، كما أن المعرض يُسهم في تنشيط حركة التجارة للسجاد اليدوي عالمياً، لما يضمه من اقتناء أفخر أنواع السجاد والقطع النادرة منه، والمرتبطة بالعديد من الثقافات المتداولة من دولة إلى أخرى، فهو يعد رسالة تسامح وتعارف تتناقلها الدول والشركات والأفراد بدون أي إشكالات أو عقبات، كما أنه فرصة مثالية لرواد الأعمال؛ نظراً لما يحمله من فرص واعدة محلية وإقليمية وعالمية في الترويج لصناعتهم».

وأوضح مدير عام جمارك دبي أن قطاع تجارة السجاد في دول الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، يشهد نمواً وانتعاشاً بشكل عام مع استقطاب مزيد من الشركاء في مجال صناعة السجاد اليدوي؛ كونه أحد أهم السلع الفاخرة. وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ظلت دبي تتبوأ مركز الريادة في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته، ومواكبة كافة التغيرات التي تطرأ على الساحة العالمية.

وأكدت فريدة فاضل رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض، أنه يزخر هذا العام بالعديد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية ومفاجآت خاصة للزوار.

وأشارت إلى أن جمارك دبي تسعى من خلال المعرض إلى فتح أسواق جديدة للترويج لصناعة السجاد اليدوي، لتكون الواحة بذلك مصدراً مهماً لكل ما يتعلق بالسجاد وأنواعه، إضافة إلى إثراء الجمهور باستمرار وتثقيفهم حول هذه الصناعة من خلال مكتبة عن السجاد التي تحتوي على كتب متنوعة عن صناعة السجاد، ومنصة للأدوات المستخدمة في صناعته، مع عرض أهم وأبرز إنجازات الواحة خلال 25 عاماً عبر لوحات فنية عن تاريخ السجاد.