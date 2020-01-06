الاحتلال «يشرعن» ضم الأغوار ويصادر 100 ألف دونم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتقلت قوات الاحتلال «الإسرائيلي» أمس 10 فلسطينيين في القدس المحتلة، وطالبت الأوقاف الفلسطينية سلطات الاحتلال بوقف جميع تعدياتها فوق وتحت المسجد الأقصى المبارك، في وقت فتحت سلطات الاحتلال عبارات المياه لتغرق مئات الدونمات الزراعية في الشجاعية بغزة.

وأعلن جيش الاحتلال أمس الأحد أنه اعتقل عشرة فلسطينيين عقب دهم منازلهم وتفتيشها ببلدة العيسوية في القدس المحتلة. وزعم الجيش أن المعتقلين متهمون بالتخطيط لأعمال مقاومة ضد المستوطنين في منطقة القدس وضواحيها.

من جهتها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال المتواصلة للفلسطينيين في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة. وأضافت في بيان، أنه لا يكاد يمر يوم دون اعتقال عشرات الفلسطينيين كان آخرها اعتقال أكثر من 17 فلسطينياً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة تركزت بشكل أساسي على القدس الشرقية المحتلة و بلدة العيسوية على وجه الخصوص، إلى جانب إقدام سلطات الاحتلال عملياً على فرض الحبس المنزلي الليلي على عدد من الشبان المقدسيين لمدد تتراوح بين 3 و 4 أشهر بشكل يتناقض تماما مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، استأنف عمال «إسرائيليون»، أمس الأحد، العمل بالحائط الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك (سور المدرسة الختنية) في منطقة القصور الأموية تمهيداً لترميم الحائط الخاص بالمسجد.

Advertisements

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك قوات الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الأعمال وإزالة جميع «السقائل» التي تم نصبها على حائط المسجد الأقصى المبارك. وحذرت الدائرة من الاستمرار بهذه الأعمال والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك بمساحته الكاملة 144 دونماً بجميع مصلياته، وساحاته، ومساطبه وأسواره والطرق المؤدية اليه كمسجد إسلامي للمسلمين فقط. كما حذرت الأوقاف «من استمرار أعمال الحفريات المشبوهة في محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة في منطقة القصور الأموية وهي وقف إسلامي خالص للمسلمين وحدهم».

وأكدت الدائرة أنها المسؤول الحصري عن إدارة جميع ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك وصيانته، وهي صاحبة الاختصاص بأي أعمال صيانة في جميع جدران المسجد الأقصى المبارك من الداخل والخارج كوقف إسلامي خالص للمسلمين، وطالبت قوات الاحتلال أيضا بإعادة الأحجار المسروقة لإعادتها الى موقعها في سور المسجد الأقصى الغربي.

الى جانب ذلك فتحت سلطات الاحتلال، ظهر أمس الأحد، عبارات المياه شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة ما ادى لغرق مئات الدنمات الزراعية. وقالت وزارة الزراعة في غزة، إن الاحتلال يقوم بفتح عبارات مياه الأمطار شرق الشجاعية قرب محطة الطاقة ويغرق مئات الدونمات الزراعية. وأوضحت في تصريح مقتضب أن هناك خسائر كبيرة في أراضي المزارعين التي غرقت بالمياه.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات الاحتلال بفتح عبارات المياه خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن أمطاراً غزيرة هطلت في شمال قطاع غزة، وارتفع منسوب المياه في شوارع المناطق السكنية والمخيمات.(وكالات)