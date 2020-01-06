شكرا لقرائتكم خبر عن في غياب لغات التجريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هو ذا السؤال الذي منه المنزلق: لماذا يصبح عقل جمعي عاجزاً، أو«غير راغب» في التعامل مع الميادين التجريدية؟ نتحدث عن عقل جمعي حين نرى ظاهرة غالبة على مئات الملايين. أما الميادين التجريدية التي نلمس غيابها منذ قرون، فمنها: الفلسفة، الرياضيات، الموسيقى الراقية المحضة، وتسمى أيضاً الموسيقى الجادة. النخبة الجديرة بدراسة هذا الطرح هي المفكرون.

للأسف، من النادر العثور على أهل فكر عرب لهم دراية بالموسيقى الأكاديمية، وإلمام بالرياضيات والفيزياء. لدينا أساتذة فلسفة لا فلاسفة. لكن المشتغلين بالفلسفة والفكر من الضروري أن يحيطوا بالرياضيات والفيزياء، فلا يمكن تناول القضايا الكونية من دونهما، فضلاً عن أن الموسيقى أساسها الرياضيات والفيزياء، لأن الإيقاع هو تقسيم الزمن إلى وحدات، أمّا الأصوات فهي موجات صوتية أي فيزياء ترددات وذبذبات تقاس بالهرتز.

هذا الثلاثي الفلسفة، الرياضيات والموسيقى، كان منذ اليونان القديمة باقة تجريدية واحدة في دماغ واحد. في ألمانيا القرن التاسع عشر الكثير من الأمثلة. العجيب هو أن الحضارة العربية الإسلامية عرفت اجتماع الثلاثي في رأس الكندي (رسالة في المدخل إلى صناعة الموسيقى-رسالة في الإيقاع). أمّا في الفلسفة فهو أستاذ فريد (رسالة في أن لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات). الفارابي ألّف في الموسيقى «كتاب الموسيقى الكبير» و«صناعة علم الموسيقى»، وفي الفيزياء «كتاب الخلاء» أي الفراغ. أليس من حقنا السؤال: كيف اختفى هذا النوع من صفوة العقول الثلاثية الهوى، فلسفة وعلوماً وموسيقى؟

ما يجمع الرياضيات والموسيقى الأكاديمية الرفيعة هو التعامل مع المجردات. الفرنسيون تسميتهم أجمل وأفضل، يسمونها «موزيك سافانت»أي الموسيقى العارفة، كأنها عندنا مؤنث عارف مفرد عرفاء، المتصوفة أهل الحال. هنا تغدو المعاني بلا كلمات، فتجدك على أجنحة التجليات التي لا ترسمها الحروف ولا تقوى على النطق بها مخارج الأصوات ولو أنها أصوات. الرياضيات هكذا، وهي اللغة التي بني بها الكون، لقد أدرك الفلاسفة منذ اليونان، وربما قبلهم، موسيقى الأفلاك وهارموني الكون. من هنا كان الجمال تناسباً وتماثلاً وتوافق رياضيات، أدرك الفلاسفة ذلك، إلا أن المتصوفة الذين هاموا بالجمال الأعظم، فاتهم أن العرفان هو رحلات استكشاف للفضاءات التي لا يصل إليها العقل بقطار المنطق والفلسفة.

لزوم ما يلزم: النتيجة التصحيحية: العقل الذي لا يجيد اللغات التجريدية، تظلّ أجنحة إبداعه عاجزة عن التحليق عالياً.

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