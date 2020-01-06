الأمطار تسهم في إخماد الحرائق وأستراليا تتنفس الصعداء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفست أسترالياً الصعداء، أمس الأحد، بعد موجة الحرائق المستعرة التي دمرت فيها ضعفي مساحة بلجيكا، وبدأت في تقييم «الأضرار الهائلة»، بعد انخفاض درجات الحرارة، وهطول أمطار في بعض مناطق، غداة يوم كارثي، هو الأسوأ منذ بدء الأزمة في البلاد في سبتمبر/‏أيلول الماضي، وشهد سقوط القتيل الرابع والعشرين؛ إذ ساعدت ظروف جوية قاسية في تأجيج النيران، التي لا تزال المئات منها مشتعلة في مناطق مختلفة من البلاد.

ودمرت الحرائق مئات المنازل، وقتل رجل فيما كان يحاول إنقاذ منزل صديق له، أمس الأول. ولا يزال الوضع خطراً خاصة في ولاية نيو ساوث ويلز؛ حيث لا يزال 150 حريقاً مشتعلة، على الرغم من أمطار خففت من وطأة الكارثة نسبياً في بعض المناطق. وأعلنت رئيسة وزراء الولاية، جلاديس بيرجيكليان: «نحن في وضع لم نشهد له مثيلاً في السابق».

وتابعت: «العديد من القرى التي لم تعرف من قبل خطر حرائق الغابات، هي الآن مهددة بالزوال». وأعلنت حالة الطوارئ في الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد، وصدرت الجمعة أوامر بإجلاء 100 ألف شخص من ثلاث ولايات.

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ولمواجهة الأزمة الخطرة التي نتج عنها دمار مساحة من الأراضي تساوي مرتين مساحة بلجيكا، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس الأول، تعبئة 3 آلاف عسكري من الاحتياط، لمساعدة رجال الإطفاء الذين باتوا منهكين. وهذه أكبر تعبئة عسكرية في تاريخ البلاد. وأعلن موريسون إنشاء وكالة للتعافي من حرائق الغابات، مهمتها تقديم المساعدة للمنكوبين خلال العامين المقبلين.

وسبق أن تحركت سفن للبحرية ومروحيات قتالية لتنفيذ أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، في منطقة مالاكوتا في ولاية فكتوريا؛ حيث احتجز 4 آلاف شخص على الشاطئ. ونزح الآلاف في أستراليا هرباً من الحرائق، وبين هؤلاء النازحين نورين رالستون-بيرشاو( 75 عاماً)، والتي خسرت يوم رأس السنة منزلها في موجو الواقعة على بعد 100 كلم جنوب شرقي كانبيرا. وروت ل«فرانس برس»: «لا أتمنى العودة إلى بيتي، لكي لا أراه رماداً. لن أبني بيتاً جديداً هناك». وقتل ثلاثة من رجال الإطفاء خلال محاولتهم إخماد الحرائق.

وبعثت الملكة البريطانية، إليزابيث الثانية، أمس، رسالة تعزية للحاكم العام في أستراليا، وهو ممثلها في البلاد، أعربت فيها عن «حزنها العميق»، وشكرت العاملين في خدمات الإغاثة «الذين وضعوا حياتهم في خطر» لمساعدة السكان. وبدأت عمليات لجمع التبرعات من مشاهير لمساندة عناصر الإطفاء والمتضررين من الحرائق. وأعلنت المغنية الأمريكية بينك، في تغريدة أنها ستقدم هبة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، وكذلك فعلت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان.

وأتاح انخفاض درجات الحرارة وهطول أمطار المجال للسلطات للعمل على السيطرة على بعض الحرائق، وتقييم الأضرار في بعض المناطق. لكن هناك مناطق ما زالت في خطر النيران الخارجة عن السيطرة، خاصة في نيو ساوث ويلز. ( ا ف ب)