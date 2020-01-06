الجيش الليبي يستهدف أكبر معسكرات الميليشيات في تاجوراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّ طيران الجيش الليبي، فجر أمس الأحد، غارات على معسكرات وتمركزات تابعة لقوات الوفاق في تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها، مقر ميليشيات «الضمان». كما استهدف القصف الجوي كذلك مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة بئر الأسطى بتاجوراء.

وتعد ميليشيات «الضمان» من أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، ومن أكبر ميليشيات منطقة تاجوراء شرقي العاصمة، تضم أغلب مسلحي تاجوراء فيما بعد، وتعمل تحت لواء حكومة الوفاق، كما تضم منطقة تاجوراء ميليشيات «باب تاجوراء»، التي يغلب عليها الانتماء للتيار السلفي المتطرف.

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وفي السياق، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري: إن العمليات العسكرية تركزت السبت في محاور القتال القريبة من قلب العاصمة، مشيراً إلى أن قوات الجيش الليبي تتقدم يوماً بعد آخر وتبسط سيطرتها على المواقع التابعة لميليشيات الوفاق المدعومة من المرتزقة الأتراك، لافتاً في هذا الجانب إلى أن سلاح الجو قام، الجمعة، باستهداف مرتزقة أتراك قرب العاصمة طرابلس، فضلاً عن تدمير الحافلات بمن فيها.وأضاف أن الجيش والشعب على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، مشيراً إلى أن المعركة في ليبيا لم تعد معركة تقليدية بعدما أصبحت ضد دول داعمة للميليشيات، وفي مقدمتها تركيا.

في غضون ذلك، ارتفع عدد المرتزقة السوريين الموالين لتركيا الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن إلى نحو 1000 مقاتل في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 1700 مجند، وسط استمرار عمليات التجنيد بشكل كبير سواء في عفرين أو مناطق «درع الفرات» وفق إحصائية للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

(وكالات)