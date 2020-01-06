«سي إن إن»: دبي «ميامي» الشرق الأوسط في السياحة البحرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أشاد تقرير لمحطة «سي إن إن» بالتطور الذي أحرزته السياحة البحرية في دبي والتي اعتبرتها «ميامي» الشرق الأوسط.

وجاء في التقرير أن دبي استقبلت خلال موسم 2018 -2019 أكثر من 850 ألف سائح عبر محطة ميناء راشد لسفن الركاب، وهي تخطط لاستقبال مليون سائح هذا الموسم.

وقد تحولت دبي حسب التقرير إلى محطة جذب عالمية للسياحة الشتوية.

وتستقبل محطة ميناء راشد سفينة «كوستا دياديما» أولى سفن شركة «كوستا كروز» الإيطالية التي يبلغ طولها 300 متر في إطار جولتها في موانئ المنطقة. وتستضيف المحطة أيضاً عدداً من السفن السياحية العالمية.

ولفت تقرير المحطة إلى التطوير المستمر في موانئ دبي الخاصة بالسياحة، حيث تم إنشاء المحطة الثالثة منذ عام 2014، وهناك خطة لإنفاق 25 مليار درهم على مشروع تطوير الخدمات السياحية الذي يضم محطة جديدة يتم افتتاحها بمناسبة إكسبو 2020 دبي.