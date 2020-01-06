«العربية للسيارات» و«الهلال» تسعدان الأطفال

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار برنامجها للمسؤولية الاجتماعية، قامت «إنفينيتي» من العربية للسيارات بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بتوزيع هدايا على الأطفال المحتاجين، من أجل إسعادهم في موسم الأعياد، وإدخال البهجة إلى قلوبهم. واستعانت الشركة بشخصية «بابا نويل» في هذه الرحلة، حيث تجوّل على متن سيارة (إنفينيتي QX60 ) ذات السبعة مقاعد، لنشر السعادة وتقديم التهاني والهدايا للأطفال في جميع أنحاء دبي، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

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