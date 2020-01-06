«الوطني» يحقق إنجازات متعددة في 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



حقق المجلس الوطني الاتحادي خلال عام 2019 العديد من الإنجازات الوطنية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، تمثلت في الموافقة على مدى «14» جلسة، على «7» مشروعات قوانين، ومناقشة «5» موضوعات عامة، ووجه «79» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة، جسد خلالها اهتمامه بطرح ومناقشة القضايا الوطنية.

وتحظى مسيرة المجلس بكل الدعم والتوجيه من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو حكام الإمارات، تفعيلاً لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.