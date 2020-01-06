«مسبار الأمل».. رسالة الإمارات لخدمة البشرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصبحت مركزاً لاستئناف الحضارة في العالم العربي، وقصة ملهمة لأجيال المستقبل، ورسالة أمل للمنطقة والعالم بمستقبل أفضل.

جاء ذلك لدى توقيع سموهما على القطعة الأخيرة من مسبار الأمل بقصر الوطن في أبوظبي أمس، التي تشكل الجزء الخارجي الأخير من المسبار، وتحمل أسماء أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وتواقيع سموهم إلى جانب تواقيع سمو أولياء العهود وتتزين بعبارة «قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء»، في تعبير عن الرسالة الإنسانية السامية التي تحملها دولة الإمارات لمستقبل الإنسان والعالم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن إنجاز مسبار الأمل يشكل رسالة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ولأشقائنا في العالم العربي وأصدقائنا حول العالم بأن الإيمان بالشباب والاستثمار في قدراتهم وإمكاناتهم هما الرهان الرابح لكل دولة تضع نصب عينيها صناعة المستقبل ووضع بصمتها المتميزة في مسيرة الحضارة الإنسانية.. اليوم نحتفي بنخبة العقول والعلماء والمهندسين الإماراتيين الذين نرفع بهم رؤوسنا عالياً لنعانق الفضاء».

وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة: «مسبار الأمل تجسيد واقعي لطموح زايد، رحمه الله، بالوصول إلى الفضاء، وخطوة جديدة في مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة التي نحتفل في نهايتها بتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات والوصول بدولتنا إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.. مسبار الأمل ترجمة حية لقوة الأمل في إلهام الأجيال وتحفيزها لصناعة الفارق الإيجابي في حياة الناس.. مسبار الأمل محور رسالة دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الإنسانية في مخرجات البحث والاستكشاف العلمي وتوظيفها لخير البشرية».

من جهته أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» يشكل رسالة من دولة الإمارات إلى العالم بأن طموحها لا حدود له وأنها قادرة بسواعد أبنائها على تحويل التحديات إلى إنجازات وفرص توظف في صناعة المستقبل والاستفادة منها في رفد مسيرة المعرفة والحضارة الإنسانية.

وقال سموه إن مسبار الأمل الذي طوره أبناء الإمارات بعزيمة واقتدار يؤكد رؤانا وتوجهاتنا بتعزيز الاعتماد على الكوادر والكفاءات الوطنية.. وأضاف: «فخورون بما أنجزه شباب الإمارات وخبراؤها ومهندسوها في فرق عمل المسبار».

وشدد سموه على أن هذا المشروع حافز وملهم لكل شعوب المنطقة ونقطة تحول مهمة في مسيرة الدولة لتطوير قطاع الفضاء واستكشاف المريخ وخطوة أساسية في مسيرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة وأداة مهمة لصناعة المستقبل وتطوير المعرفة البشرية.

حضر التوقيع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب فريق عمل مسبار الأمل وعدد من الوزراء والشخصيات الوطنية والمسؤولين في حكومة دولة الإمارات.

ويشكل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» الذي بدأ العمل به منذ نوفمبر 2015 نقطة تحول في تاريخ دولة الإمارات، حيث ساهم في دخولها رسمياً إلى السباق العالمي لاستكشاف الفضاء من بين 26 مهمة نجحت في الوصول إلى الكوكب الأحمر أطلقتها 9 دول حول العالم.

ويعد إنجاز «مسبار الأمل» خلال ست سنوات فقط سابقة علمية وتقنية إذ يمثل مشروع بناء مسبار متكامل للإرسال إلى الكوكب الأحمر مهمة أصعب خمس مرات من تصميم وبناء الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، إذ يعمل في ظروف غير اعتيادية، أهمها بيئة كوكب المريخ الفريدة والمهمة العلمية التي ينجزها ورحلة الوصول من الأرض إلى مدار المريخ إضافة إلى تحدي ثبات المسبار في مدار الكوكب لمدة أربع سنوات يرصد خلالها البيانات العلمية.

وسيتم التحكم بالمسبار بشكل كلي من أراضي دولة الإمارات وبأيدي فريق مركز التحكم الأرضي التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء.

ويسهم المسبار الذي ينطلق في مساره يوليو المقبل من مركز «تانيغاشيما» الفضائي الواقع في جزيرة جنوبي اليابان ليصل إلى كوكب المريخ في فبراير 2021 بالتزامن مع احتفالات دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي قاطعاً مسافة 600 مليون كيلومتر، في تقديم إجابات علمية لعدد من الأسئلة البحثية المهمة التي يركز عليها المجتمع العلمي المختص في علوم المريخ.

ويهدف مسبار الأمل إلى دراسة حالة الطقس في الكوكب الأحمر وتأثير التغيرات في الطبقة السفلى على الطبقات العليا وتلاشي الغلاف الجوي والتغيرات المناخية الموسمية ليقدم بيانات جديدة للإنسانية ترصد للمرة الأولى.

وتم خلال المشروع تأهيل فريق العمل عبر برنامج مكثف في نقل المعرفة، وأعدهم لتصميم أدق أجزاء مسبار الأمل برنامج تطوير العلماء والباحثين في علوم الفضاء، الذي يشرف عليه أفضل العلماء في العالم في مجال علوم المريخ ونتج عنه تأهيل 25 مهندساً ومهندسة إماراتية من رواد علوم المريخ في مجالات لم يسبق تأهيل متخصصين فيها على مستوى الدولة من قبل.

وقد تمكن فريق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ من إنجاز كافة الاختبارات العلمية للمسبار، وآخرها الاختبار المحاكي لبيئة المريخ الذي شكل تحدياً للفريق إذ عمل عليه بشكل متواصل على مدار شهرين لإنجازه من بين الاختبارات الأخرى التي تشمل اختبار الاهتزاز «Vibration test» واختبار التداخل والتوافق الكهرومغناطيسي «EMI: electro-magnetic interference and compatibility test» والاختبار الحراريThermal test: on extreme temperature واختبار الفراغ «Vacuum test»، واختبار الصدمة «Shock test».

ونجح فريق مسبار الأمل الذي يتكون من 150 مهندساً ومهندسة وباحثاً وباحثة من أبناء وبنات دولة الإمارات في تحقيق منجزات جديدة في الكفاءة والتصميم وبالالتزام بميزانية تعد الأقل مقارنة بمشروعات مماثلة، حيث لم تتجاوز 200 مليون دولار تمثل ثلث التكلفة للمشروعات الأخرى وتمكن من إشراك أكثر من 60 ألف طالب ومعلم وأكاديمي في البرامج التثقيفية والتعليمية التي عمل عليها الفريق.

كما ساهم المشروع الذي شكلت نسبة مشاركة المرأة فيه الأعلى عالمياً بواقع 34%، في تطوير قدرات العلماء المتخصصين في مجال علوم المريخ، وتأسيس 6 برامج جامعية في علوم الفضاء وتطوير أكثر من 200 تصميم لتكنولوجيا علمية جديدة وصناعة أكثر من 66 قطعة ميكانيكية على أرض الدولة.

وسيعمل المسبار على إرسال 1000 جيجابايت من البيانات والمعلومات للمجتمع العلمي حول العالم ستكون متاحة لأكثر من 200 جهة علمية وبحثية حول العالم، فيما ساهم المشروع في تقديم معلومات بحثية منذ بدء العمل عليه قبل ست سنوات إذ نشر الفريق العلمي للمسبار أكثر من 87 ورقة عمل وبحث علمي متخصص في دراسة الغلاف الجوي للمريخ تسهم في تحقيق نقلة نوعية في مجال الفضاء، كما تمكن الفريق من إنجاز أكثر من 41 مشروعاً مشتركاً بين باحثين وطلاب وعلماء في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.

(وام)

أحمد بالهول: آمال الشباب الإماراتي والعربي



أكد الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن مسبار الأمل سيحمل معه عند انطلاق رحلته إلى كوكب المريخ آمال الشباب الإماراتي والعربي بمستقبل مزدهر مبني على العلم والمعرفة.

وقال «إن توقيع سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على هذه القطعة ما هو إلا رسالة بأن طموحات الدولة تتجاوز الأرض لتصل إلى المريخ». ودعا بهذه المناسبة الشباب الإماراتي والعربي إلى مواصلة مسيرة التحصيل العلمي، لينضموا إلى المهندسين الشباب الذين يقفون اليوم خلف القيادة الرشيدة فخورين بإنجازهم هذا المشروع الوطني.



يوسف الشيباني: فخورون بما حققناه



قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: «فخورون بما حققناه من إنجازات، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، التي ساهمت في تحويل كافة التحديات إلى فرص ونجاحات تتجسد على أرض الواقع؛ والتي تُوجت بتوقيع صاحبي السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على القطعة الأخيرة من (مسبار الأمل)، لتحلق عالياً فوق هام السحاب».

وأضاف: «إن هذه اللحظات التاريخية تكلّل كافة الجهود الوطنية بالفخر والعزة، لتؤكد أننا قادرون على النجاح في كافة القطاعات إقليمياً وعالمياً، في ظل رؤية واضحة من القيادة الرشيدة، دعمت نجاح كافة عمليات التطوير الخاصة ب(مسبار الأمل)».

«وفي هذا اليوم، يكتمل حلم جديد على أرض الواقع، نجدد فيه العهد على مواصلة بذل المزيد من الجهود، لرفع اسم الإمارات عالياً».



حمد المنصوري: قصة نجاح إماراتية



قال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: «تتزين القطعة الأخيرة من مسبار الأمل، بتوقيعي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعبارة «قوة الأمل تختصر المسافة بين الأرض والسماء»، قبل أن تنضم إلى باقي المسبار لتشكل قصة نجاح إماراتية وتعكس طموح وإصرار القيادة الرشيدة على ترسيخ مكانة دولة الإمارات كشريك عالمي في قطاع الفضاء».

وأضاف «إن التوقيعين الكريمين، شكلا مصدر فخر وإلهام وأمل لكل المشاركين في تنفيذ مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، ما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة، ويجعلنا أكثر حرصاً على النجاح في كافة مراحل المشروع. واليوم بدأنا في جني ثمار المشروع، في إعداد أجيال تمتلك ناصية العلوم الحديثة، وكفاءات مواطنة تواصل مسيرة الابتكار التقني والبحث العلمي في الفضاء والعلوم المتقدمة».



محمد الأحبابي: لحظة تاريخية

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قال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إن توقيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على القطعة الأخيرة من الهيكل الخارجي لمسبار الأمل، هي لحظة تاريخية يفخر بها كل مواطن إماراتي وعربي.

وأعتبر أن هذه القطعة التي تحمل توقيع قيادتنا الرشيدة التي سهرت على توفير الدعم الكامل لهذا المشروع الطموح، بأهدافه ومقوماته، تؤكد أيضاً أن دولة الإمارات لديها العزم على الوصول إلى ريادة القطاع الفضائي والتفوق في علومه واستكشافاته، ورسالة إلى العالم بجدية هذه النوايا التي تخطو من خلال مسبار الأمل خطوة أخرى نحو تحقيقها.

وأضاف: «يقف جميع العاملين في القطاع الفضائي الوطني وهم فخورون بهذه الإنجازات».