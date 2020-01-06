شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة والسلامة الغذائية» تغلق مصنعاً في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مؤخراً، قراراً بالإغلاق الإداري بحق المنشأة الغذائية «مصنع طيبات الإمارات للتمور» بمدينة العين، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم IN- 1001465، نظراً لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك نظراً لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق معايير واشتراطات الصحة والسلامة الغذائية وعدم الحفاظ على المستوى الصحي للمنشأة ما قد يؤثر في مستوى سلامة الغذاء وصحة المستهلك، مبينة أن أمر الإغلاق سبقه توجيه عدد من المخالفات بحق هذه المنشأة خلال العام الماضي 2019.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة، وإزالتها لأسباب المخالفات، مبينة أن أبرز المخالفات التي تم رصدها في المنشأة تمثلت في عدم التزام مسؤول المنشأة بالإجراءات اللازمة لمكافحة الحشرات ما ترتب عليه انتشار الحشرات في مناطق الإنتاج وتعريض المنتج الغذائي للفساد، موضحة أنه تم تحرير 3 مخالفات بحق المنشأة في يناير/ كانون الثاني وديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية للهيئة لتعزيز ركائز السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيدها على مستوى الرقابة الصارمة التي يطبقها مفتشو الهيئة.
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