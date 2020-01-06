الحمادي: قيادتنا توفر تعليماً نوعياً يحقق مخرجات متميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

أكد المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على أجيال المستقبل من خلال توفير تعليم نوعي يحقق مخرجات متميزة، يستدعي العمل والنهوض بكل عناصر العملية التعليمية لما له من انعكاس على تحقيق الريادة التعليمية والتنافسية التي تسهم في تكريس توجهات الدولة في مجتمع الاقتصاد المعرفي.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق ملتقى المواد الدراسية للمعلمين الثالث، تحت شعار «ملهمون»، الذي انطلق أمس، في مقر المدرسة الإماراتية بأبوظبي، بحضور زكي أنور نسيبة وزير دولة، والدكتور طلال أبوغزالة، المؤسس ورئيس مجموعة طلال أبوغزالة الدولية، والمهندس عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى جانب عدد من القيادات التربوية والتعليمية في مدارس أبوظبي، حيث يتواصل الملتقى حتى 10 يناير/‏‏‏‏ كانون الثاني الجاري، في ستة مواقع على مستوى الدولة (الظفرة، العين، معهد تدريب المعلمين في عجمان والشارقة) ويتضمن تنفيذ 1290 دورة تدريبية تخصصية تستهدف 23500 ألف معلم وتربوي من كل التخصصات الدراسية.

وقال الحمادي إن الملتقى يشكل منصة واعدة تعزز من رؤية وزارة التربية والتعليم ورسالتها التربوية الهادفة إلى بناء منظومة تعليمية تنافسية، يشكل فيها المعلم حجر الارتكاز، مشيراً إلى أنه مشروع تربوي انبثق عن فلسفة الوزارة الهادفة إلى تمكين المعلم من خلال التدريب التخصصي المستمر الذي يسهم في تنمية مهاراته وقدراته، ورفع الكفايات المهنية بشكل عام.

بدوره أكد زكي نسيبة، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، التي حملت عنوان «زايد الملهم» أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أسس دولة اتحادية متطورة ومتقدمة بكل المقاييس، وقاد ريادتها عبر إيمانه العميق بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية للشعوب، وأنَّ لشعبه وبلاده القدرة على تحقيق المستحيلات، حيث عمل زايد الملهم بكل جهد فجمع في شخصيته كل صفات القيادة، وأدرك قواعد لعبة التوازنات وأصول حل الخلافات الناشئة بين الأطراف.

وأضاف نسيبة: إن زايد الملهم كان حريصاً على أن تقيم المؤسسات التربوية في الإمارات توازناً بين النهجين التقليدي، والحديث، في برامجها التعليمية، في حين أصر على أن ينال تعليم الفتيات اهتماماً لا يقل عن الاهتمام بتعليم الفتيان، ورصد ميزانية تربوية بنسبة 4% من الميزانية الاتحادية العامة تسهيلاً لتنفيذ برنامج لبناء عدد من المدارس على وجه السرعة.

من جانبه، أكد الدكتور طلال أبوغزالة في كلمة له بعنوان «المعلم الملهم للابتكار»، على أهمية إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في التعليم على المستوى العربي، لنتمكن من إحداث نهضة حضارية حقيقية قائمة على الابتكار، مشيراً إلى أننا في مرحلة تاريخية صعبة يتغير فيها العالم بصورة سريعة، وأن دولة الإمارات كانت من أول الدول التي أدركت أهمية الذكاء الاصطناعي، مشدداً على أهمية توفير نظام تعليمي رقمي ليتسنى الوصول لمجتمع المعرفة وفق قواعد ناظمة تضمن للطلبة الإبداع والتميز وإنتاج المعرفة تالياً.

وأوضح، أننا نريد معلماً ملهماً مبتكراً، وليس ملقناً يتبع الأساليب التقليدية في التعليم، التي باتت لا تجدي نفعاً في ظل تسارع التطورات العلمية والتكنولوجية في العالم.

وشدد أبوغزالة على أهمية اختيار نوعية التعلم المناسبة للطلبة على اختلاف فئاتهم، وقدراتهم، ومراعاة تمايز مستوياتهم المعرفية، فما ينفع طالباً ليس بالضرورة ينفع طالباً آخر، لافتاً إلى أن الطلبة يشكلون حالياً ما نسبته 20% من تعداد المجتمعات لكنهم في المستقبل سيكوّنون كل المجتمع، ما يستدعي تمكينهم لمتطلبات عصرهم في ضوء ثورات الذكاء الاصطناعي الراهنة.

من ناحيته، قدم صالح بن محمد الخزيم، كاتب سعودي مهتم بالإلهام والتحفيز ونشر المعرفة، كلمة في الملتقى استعرض فيها تجارب ملهمة وعوامل نجاح لأهم الشخصيات من مختلف أنحاء العالم، متطرقاً بصورة موجزة لمسيرة كل شخصية، واستعراض تجاربها الملهمة.

وتطرق العقيد الدكتور فيصل سلطان الشعيبي في كلمته إلى منصة الإلهام العالمية التي أطلقها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، موضحاً أن الإمارات باتت اليوم أرض الإلهام والفرص الفريدة، بفضل جهود ورؤية قيادتها الحكيمة التي جعلت التحديات مصدراً للنجاح ونموذجاً حديثاً يُحتذى لينير درب الملايين من البشر حول العالم.

وأكدت خولة الحوسني مديرة دائرة التدريب والتنمية المهنية في وزارة التربية والتعليم، أن الملتقى يستهدف 23500 معلم وتربوي/‏‏‏‏ ويتضمن 1271 ورشة تدريبية، يقوم على تنفيذها 491 مدرباً من 41 مؤسسة تربوية من داخل وخارج الدولة.

وتناولت ورش الملتقى، أمس، مهارات الإلهام الفعال ومخرجات مادة التربية الإسلامية بين الواقع والمأمول، ومادة التربية الأخلاقية، ودور المعلم في تعزيز القيم لدى الطلبة، والتميّز في الإلقاء الشّفهي، وطرق صناعة الملهمين، وغيرها العديد من الورش الهادفة لتنمية قدرات المعلمين في كل المواد الدراسية، إضافة إلى ورشة مختبر الأفكار، التي تستهدف 210 شخصيات من القيادات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، إلى جانب مجموعة من القادة والخبراء الملهمين في الممارسات القيادية التعليمية.