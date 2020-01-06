شرطة أبوظبي تطبق نموذج منظومة الاستجابة المتكاملة للبلاغات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد علاء

طبقت شرطة أبوظبي نموذج منظومة الاستجابة المتكاملة لتعزيز زمن استجابة البلاغات، حيث تسعى إلى مواصلة التميز في تقديم أحدث الخدمات الشرطية والإنسانية التي تعمل على تعزيز قيم الإيجابية والسعادة لدى الجمهور، من خلال استخدامها الخدمات الذكية وإدخال وتطبيق الأدوات والتقنيات الحديثة وفق أعلى معايير الجودة العالمية التي من ضمنها نظامي (Ecall) للاتصال الآلي لتعزيز زمن الاستجابة للبلاغات، عبر تزويد السيارات بخاصية التواصل الآلي مع مركز الطوارئ في حال وقوع حادث، ونظام (AML) وهو عبارة عن نظام يستخدم لتحديد موقع المبلغ بشكل دقيق.

صرح بذلك ل«الخليج» العميد سهيل سعيد الخييلي، مدير قطاع العمليات المركزية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التحسين والتطوير المستمر والارتقاء بجودة الخدمات، والتعامل مع الحالات والمهام في أقصر وقت ممكن ضمن جهودها في الارتقاء بخدماتها لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأشار إلى أن شرطة أبوظبي قطعت شوطاً كبيراً في إدخال الأدوات والتقنيات الحديثة إلى الخدمة لرفد جاهزيتها وتقديم خدماتها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

من جانبه اعتبر العميد ناصر سليمان المسكري، مدير إدارة العمليات بشرطة أبوظبي الاستجابة الفورية للبلاغات والتعامل مع حالات الطوارئ وفق رؤية المؤسسة الشرطية هو ضمن الخدمات المميزة التي تقدمها الإدارة للجمهور، مشيراً إلى أن عمل مراكز القيادة والتحكم في أبوظبي والعين والظفرة تعمل على مدار الساعة من خلال نظام إلكتروني ذي تقنية عالية، وقاعدة بيانات متطورة لاستقبال جميع أنواع البلاغات الجنائية والمرورية والمتعلقة بالجانب الإنساني، عبر الهاتف «999»، والتعامل معها وفق آليات عمل دقيقة ومتطورة.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تطبق نموذج منظومة الاستجابة المتكاملة.

بدوره، أوضح الرائد عبدالله غريب الفلاحي، مدير فرع الشؤون الفنية بإدارة العمليات، أن نظام (Ecall) هو نظام يطلق رسالة استغاثة آلية حال وقوع حادث من السيارة مباشرة إلى الطوارئ، تتضمن موقع الحادث وعدد الأفراد في السيارة التي وقع لها الحادث.