«مطارالشارقة» الأسرع نمواً بأعداد المسافرين في أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

سجل مطار الشارقة أعلى نسبة نمو في أعداد المسافرين عبر المطار خلال أكتوبر/‏تشرين الأول 2019، على مستوى مطارات آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، وذلك ضمن فئة المطارات التي تتعامل مع 15 مليون مسافر، وفقاً للبيانات الشهرية الصادرة عن مجلس المطارات العالمي.

أشارت بيانات المجلس لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى أن مطار الشارقة سجل نمواً قياسياً في أعداد المسافرين في أكتوبر/‏تشرين الأول 2019 بنسبة نمو بلغت نحو 13.9%، فيما كانت حركة المسافرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط بنسبة 1.1% و 5.2% على التوالي.

وكان عدد المسافرين عبر مطار الشارقة الدولي قد وصل إلى 10.22 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2019، بنسبة نمو 13% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه، حيث كان المطار قد سجل 9.05 مليون مسافر في ال 9 أشهر الأولى من عام 2018.

وجاءت هذه النتائج الإيجابية التي حققها مطار الشارقة في وقت عزز فيه المطار مكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي كأحد أفضل المطارات في المنطقة بفضل سرعة وكفاءة الإجراءات والموقع المتميّز لدولة الإمارات، كما اكتسب المطار ثقة العديد من شركات الطيران التي اتخذت منه قاعدة لعملياتها.

ويشهد مطار الشارقة إقبالاً متزايداً من شركات طيران جديدة للاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يقدمها، وهو ما يسهم في نمو عملياته ليصبح واحداً من أفضل الخيارات للسفر على مستوى المنطقة من و إلى دولة الإمارات.