انكسار زحف حوثي ومصرع قيادي بارز في الضالع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”

تجددت المواجهات على نحو عنيف، أمس، في عدد من جبهات القتال بمحافظة الضالع، تمكنت خلالها القوات المشتركة من صد زحف لميليشيات الحوثي، فيما لقي قائد ميداني حوثي بارز مصرعه في «باب غلق» بمديرية قعطبة، شمالي المحافظة، بينما أعلنت «ألوية العمالقة» التابعة للقوات اليمنية المشتركة في الساحل الغربي، عن صد محاولة تقدم للحوثيين، في محافظة الحديدة .وتواصلت، أمس، المواجهات العنيفة في جبهة الجب صبيرة شمال غربي الضالع، والتي اندلعت في ساعات ليل السبت/‏الأحد، في باب غلق والفاخر وحتى صبيرة وجبهة الحشاء. وخلال ذلك استهدفت مدفعية القوات المشتركة مجاميع الميليشيات وآلياتها في أطراف وادي صبيرة، ما أدى إلى تراجعهاإلى بلدة الجب. كما تصدت القوات المشتركة لزحف حوثي، باتجاه جبهتي الشامرية وحبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحشاء.

وحسب المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي فإن وحدات من المقاومة تمكنت، صباح الأحد، من صدِّ وكسر زحف واسع للميليشيات باتّجاه جبهتي بَتَار وحَبيل يحيى شمال شرقي مديرية الحُشاء،بعد الضربات المتتالية التي وجهتها القوَّات المُسلَّحة للميليشيات ضمن عملية «ثأر الصمود»،وحاولت الميليشيات لملمة قواها، بعد رفدها بتعزيزات، والقيام بمحاولة زحف وتسلل ، إلَّا أنها قوبلت بردع مباشر أجبرها على التراجع والانكسار وتكبّيدها خسائر كبيرة.

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ونقل المركز الإعلامي قائد أحد المواقع التابع للواء السادس صاعقة في جبهة حبيل يحيى: إنَّ الميليشيات حاولت التسلُّل باتّجاه موقع الحَرَّة وموقع القُفَة جبهة الشَّامِريَّة بَتَار مسنودة بتغطية ناريَّة مكثفة بقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، إلَّا أنَّه سرعان ما تم صدّها.

في الأثناء، لقي القائد الميداني للميليشيات في جبهة باب غلق، مديرية قعطبة، «هزام العديني»، مصرعه وعدد آخر من المسلحين الحوثيين، في مواجهات عنيفة في «باب غلق» شمالي المديرية . وحسب مصدر ميداني ، فإن أعنف المواجهات تواصلت من مساء السبت وحتى فجر أمس الأحد، على جبهات، باب غلق، تلال عثمان، حبيل العبدي، بيت الشرجي، الجب صبيرة، وتكبدت الميليشيات خسائر كبيرة.واستخدمت خلال المواجهات كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وشهدت جبهة الفاخر، مساء أمس الأول السبت، اشتباكات بالسلاح الثقيل وتركزت على حبيل العبدي وتلال عثمان، حيث حاولت الميليشيات التسلل تحت غطاء ناري كثيف وقصف عشوائي باتجاه التلال والحبيل.وفي الساحل الغربي، أعلنت القوات اليمنية المشتركة، أمس الأحد، عن صد محاولة تقدم لجماعة الحوثيين، في محافظة الحديدة. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة، عن مصادر ميدانية إن «عناصر مسلحة من الحوثيين حاولت مساء السبت، التسلل إلى مواقع للقوات شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة».وأضافت أن «القوات المشتركة تمكنت من إحباط محاولة التسلل عقب اشتباكات عنيفة استمرت لساعات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، مؤكدة «تكبيد الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد».