شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: ينبغى للتحالف الدولى مواصلة قتال تنظيم داعش بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، الأحد، إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى، وشدد على أهمية السماح للتحالف الدولى بمواصلة قتال تنظيم داعش فى العراق وسوريا.

وذكر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، فى وقت سابق الأحد أن رئيس الوزراء أبلغ لو دريان فى اتصال هاتفى أن المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان العراقى بطرد القوات الأجنبية.