شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا: ينبغى للتحالف الدولى مواصلة قتال تنظيم داعش بالعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، الأحد، إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقى، وشدد على أهمية السماح للتحالف الدولى بمواصلة قتال تنظيم داعش فى العراق وسوريا.
وذكر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدى، فى وقت سابق الأحد أن رئيس الوزراء أبلغ لو دريان فى اتصال هاتفى أن المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان العراقى بطرد القوات الأجنبية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية فرنسا: ينبغى للتحالف الدولى مواصلة قتال تنظيم داعش بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.