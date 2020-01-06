السودان.. إطلاق سراح 4 من ضباط مجلس قيادة انقلاب 1989‎

الخرطوم/ الخليج 365

أطلقت السلطات السودانية، الأحد، سراح 4 من ضباط مجلس قيادة الانقلاب الذي نفذه الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، عام 1989.



جاء ذلك في بيان صادر عن معز حضره، المتحدث باسم هيئة الاتهام ضد منفذي انقلاب 30 يونيو/حزيران 1989، تلقت الخليج 365 نسخة منه.



وقال حضره، إن "لجنة التحقيق في انقلاب 30 يونيو، أصدرت الأحد، قرارا يقضي بإطلاق سراح كل من سليمان أحمد سليمان، والتيجاني آدم الطاهر، ومحمد نايل ايدام، وفيصل علي مختار، بالضمانة العادية" (ضمان محل إقامتهم).



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وأشار إلى أن الاتهام سيظل موجها إلى الضباط الأربعة إلى حين انعقاد المحكمة للنظر في القضية.



والضباط الأربعة كانوا ضمن مجلس قيادة "ثورة الإنقاذ الوطني" الذي ضم 15 ضابطا، هو من استلم السلطة برئاسة عمر البشير، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الأخير في 30 يونيو 1989، على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي.



وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة "تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989".



وأُودع البشير، سجن "كوبر"، شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية 2018.

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