أردوغان يبحث مع أمير قطر تطورات الوضع في ليبيا والعراق

أحمد يوسف / الخليج 365

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد تطورات الأحداث في المنطقة لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرا في العراق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع أمير قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وذكرت الوكالة "خلال الاتصال تم استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، لاسيما في سوريا وليبيا وما جرى مؤخرا في العراق، وبحث سبل التهدئة حفاظا على أمن واستقرار المنطقة".

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كما تناول الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وآفاق تطويرها".

وفجر الجمعة، قتل قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أمريكي استهدفت سيارتين على طريق مطار بغداد.

وبات مقتل سليماني "حديث العالم" بين إدانات وترحيب ومطالب بخفض التصعيد وتهديد إيراني وترقب واستعداد أمريكيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.