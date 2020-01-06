الحازمي مديراً لإدارة الخدمة الاجتماعية بصحة جازان

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – طلال هيال العنزي : ‏أصدر مساعد مدير عام صحة جازان د. هادي مقربش قراراً بتكليف الاخصائي أول اجتماعي محمد بن احمد الحازمي مديراً لادارة الخدمة الاجتماعية بصحة ⁧‫جازان‬⁩.

‏واعرب الحازمي عن شكره لمساعد المدير العام وكافة المسئولين على هذه الثقة الغالية.

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