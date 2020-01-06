بلدية خميس مشيط تفتح عدة طرق لفك الاختناقات المرورية

الخليج - سلمى القحطاني أوضح المتحدث الرسمي لبلدية محافظة خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني أن البلدية تعمل على فتح عدد من الطرق الرابطة والمحورية وذلك لفك مشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل عملية التنقل من جنوب المحافظة إلى شمالها والعكس من خلال جهود البلدية الذاتية حيث يجري العمل على فتح الطريق الرابط بين طريق الملك سعود ووسط البلد من نهاية نفق النقل الجماعي إلى ساحة الاحتفالات بوسط البلد ، كما أنه يتم العمل على فتح طريق محوري بعرض 60 متر يربط حي الضيافة بحي عتود من طريق الأمير سلطان إلى الطريق الرابط بين طريق الملك عبدالله والملك خالد ، وقد تم تنفيذ اجزاء كبيره منه.

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