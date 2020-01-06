مكة.. ضبط 22 خالفوا «الذوق العام» بالأحياء السكنية والأماكن العامة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ضبطت شرطة منطقة مكة، نهاية الأسبوع الماضي، 22 مخالفاً للائحة الذوق العام داخل الأحياء السكنية والأماكن العامة. Advertisements وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام فقد جرى خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية ضبط 22 مخالفا. وشملت مخالفاتهم، بحسب بيان الشرطة، رفع صوت الموسيقى داخل أحياء سكنية، وإشعال النار في أماكن غير مسموح بها في حدائق وأماكن عامة، وقد تم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم وجميعهم من الرجال.

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