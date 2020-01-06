دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن الإصدارات الجديدة من خط إنتاج Legion للعام 2020 في #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة لينوفو عن الإصدارات الجديدة من خط إنتاج Legion التي تتضمن أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب مثل Legion Y740S، كما قدمت أيضاً مجموعة من الإكسسوارات والشاشات بعلامة Legion التجارية.

أطلقت لينوفو في علامة Legion التجارية eGPU ، وLegion BoostStation، مع ثلاثة من الشاشات المخصصة للألعاب، واثنان من الفارات المخصصة للألعاب، وأيضاً لوحة مفاتيح RGB.

لوحة مفاتيح Legion K300 RGB المخصصة للألعاب

تتميز لوحة مفاتيح K300 RGB المخصصة للألعاب بحجم كامل للمفاتيح، في تصميم صغير الحجم للوحة المفاتيح يدعم اللاعبين بشكل خاص، كما تأتي المفاتيح بتصميم مضاد للظلال، وتضم 24 مفتاح يدعم للبرمجة، كما تدعم لوحة المفاتيح 5 من إضاءة RGB ديناميكية، مع تصميم مقاوم للرذاذ، ومن المقرر أن تتوفر لوحة مفاتيح K300 RGB في شهر يونيو بسعر 50 دولار تقريباً.

فارة Legion M300 Wired المخصصة للألعاب

تتميز فارة Legion M300 RGB بتصميم سلكي بتكلفة منخفضة، كما تدعم الفارة تتبع 8000 DPI، بمعدل 1000Hz، أيضاً تضم الفارة شعار بإضاءة RGB خلفية، كما يأتي نموذج الفارة بعدد 8 من الأزرار القابلة للبرمجة، ومن المقرر أن تتوفر فارة Legion M300 بسعر 30 دولار تقريباً في شهر يونيو.

فارة Legion M600 اللاسلكية المخصصة للألعاب

إختيار أخر في الفارة المخصصة للألعاب يأتي للمستخدمين اليوم من لينوفو بتصميم لاسلكي، حيث تدعم فارة M600 اللاسلكية الإتصال عبر البلوتوث، مع تردد 1000Hz، وتدعم الشحن عبر منفذ USB-C خلال 5 دقائق، كما تدعم عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، مع ميزة تتبع في 16000 DPI، وتضم مفتاح DPI قابل للتعديل.

أيضاً تأتي فارة Legion M600 اللاسلكية بمفاتيح Omron Micro، مع اثنان من المساحات بإضاءة LED، مع دعم حتى 16.8 مليون في تكوينات الألوان، ومستشعر PixArt 3335 بصري، ومن المقرر أن تتوفر فارة Legion M600 اللاسلكية المخصصة للألعاب في يونيو بسعر 80 دولار تقريباً.

شاشة الألعاب Lenovo G27c

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تتميز شاشة Lenovo G27c بحجم 27 إنش، والتي تتميز بتصميم دون إطارات تقريباً، مع إنحناء 1500R، وتدعم معدل تحديث إطارات 165Hz، كما تضم تقنية AMD Radeon FreeSync، مع إستجابة سريعة 4ms، وسطوع 350nit، كما تتميز بجودة عرض Full HD، كما تأتي الشاشة بحامل يدعم إمالة ورفع الشاشة، ومن المقرر أن تتوفر شاشة الألعاب Legion G27c في شهر مارس بسعر 220 دولار تقريباً.

شاشة الألعاب Lenovo Y25-25

تتميز شاشة Lenovo Y25-25 بحجم 24.5 إنش، مع تصميم مضاد للتوهج، في لوحات IPS بجودة عرض Full HD، كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 240Hz، وتضم تقنية AMD Radeon FreeSync، وتدعم سطوع 400 nits، مع UV Rheinland Eye لراحة العين، ومن المقرر أن تتوفر للبيع في شهر يونيو بسعر 320 دولار.

شاشة Legion G32qc

تتميز الشاشة بحجم 31.5 إنش، وتدعم جودة عرض Quad HD، ومعدل تحديث للإطارات 144Hz ، كما تتميز بتصميم بدون حواف تقريباً، بإنحناء 1500R، وتقنية AMD Radeon FreeSync، بسرعة إستجابة 4ms، كما تدعم 72% من ألوان Adobe sRGB، مع سطوع بنسبة 350 nits.

أيضاً تأتي الشاشة بحامل يدعم الإمالة ورفع الشاشة، ومن المقرر أن تتوفر شاشة الألعاب Legion G32qc في شهر مارس بسعر 320 دولار.

لينوفو Legion BoostStation eGPU

كما كشفت لينوفو عن إصدارتها من وحدات eGPU خارجية BoostStation، ومن المقرر أن تدعم الوحدة كلاً من كرت الشاشة AMD Radeon، و NVIDIA GeForce، وتتميز الوحدة بتصميم من الألومينوم، مع ألواح جانبية بتصميم شفاف، ومن المقرر أن تتوفر للبيع في شهر مايو بسعر 250 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع لينوفو تكشف عن الإصدارات الجديدة من خط إنتاج Legion للعام 2020 في #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.