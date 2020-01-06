شكرا لقرائتكم خبر عن سكاي نيوز: مقتل 3 جنود عراقيين وخطف رابع في هجوم لداعش بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها مقتل 3 جنود عراقيين وخطف جندي رابع في هجوم لداعش على موقع في محافظة كركوك، وفي سياق أخر، قال وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تستهدف "صانعى قرار فعليين" فى إيران بدلا من استهداف مليشيات إيران بالوكالة فى دول أخرى.

وأشار بومبيو إلى أن نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مختلف عن الاستراتيجيات الأمريكية السابقة التي ركزت على محاربة قوات الوكالة بدلا من الحكومة الإيرانية نفسها.

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وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة حذرت إيران مراراً قائلاً: "قلنا للنظام الإيراني.. كفى.. لا يمكنكم التملص باستخدام قوات بالوكالة معتقدين أن أراضيكم آمنة وسالمة".

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "سترد ضد صانعي القرار الفعليين، الأشخاص الذين يطلقون هذه التهديدات من إيران.. سنأخذ هذا (الأمر) على محمل الجد وسندافع عن الشعب الأمريكي".

وتأتي تصريحات بومبيو في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس خلال زيارة له إلى بغداد، وذلك خلال عملية نفذتها الولايات المتحدة بالطائرات بدون طيار، وهو ما تبع أسبوعان من مواجهة عنيفة بين واشنطن وطهران، بدأت بضربة أسفرت عن مقتل متعاقد مع الجيش الأمريكي، وحملت الولايات المتحدة فيها مليشيات مدعومة من إيران، ورداً على ذلك هاجمت واشنطن صفوف المليشيات في العراق.