شكرا لقرائتكم خبر عن حزب قلب تونس يرفض منح الثقة للحكومة بشكلها الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس حزب قلب تونس نبيل القروى، إن الحكومة الجديدة التي أعلن عن تشكيلتها الخميس الماضى، رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملى، مرفوضة تمامًا بشكلها الحالى.

وأكد القروى -في حوار تلفزيوني اليوم الأحد- أن حزبه سيتمسك بموقفه ولن يصوت لصالح منح الثقة لهذه الحكومة التي تتكون أغلبها من كفاءات تابعة لحزب حركة النهضة أو "نهضاوية" بحسب تعبيره.

وأشار نبيل القروي المرشح الرئاسي السابق ورئيس ثاني أكبر حزب حاصل على مقاعد بالبرلمان التونسي، إلى أنه لم يتم التشاور مع حزبه حول التركيبة والأسماء، مبينًا أن قلب تونس يعتبر تركيبة هذه الحكومة ضخمة العدد وأن هيكلتها وتوزيع الحقائب فيها لا يعكس إرادة ناخبي 2019.

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واعتبر القروي أن حكومة بمثل هذه التركيبة، لا يمكن أن تستجيب لاستحقاقات المرحلة، مطالبًا بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات والتعديلات والمراجعات شكلًا ومضمونًا، حتى يصوت حزبه لصالحه.

وأكد أنه في حال إصرار الحبيب الجملي على موقفه فإن الاتجاه العام لحزب قلب تونس سيكون عدم التصويت على الحكومة يوم الجمعة القادم.

وكان البرلمان التونسي قرر أمس السبت عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل، للتصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة من رئيس الوزراء المكلف.

وذكر البرلمان أنه تم تحديد هذا التاريخ لجلسة منح الثقة، بعد أن اختارته كتلتا حركة النهضة وحزب قلب تونس، وجاء التصويت في صالحه، وتم رفض اقتراح الكتلة الديمقراطية وكتلة الحزب الدستوري الحر بأن تكون الجلسة يوم الثلاثاء.