شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: سقوط ستة صواريخ كاتيوشا على بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجيش العراقي ، في بيان اليوم الأحد ، إن ستة صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد، ثلاثة منها على المنطقة الخضراء شديدة التحصين وثلاثة أخرى على منطقة الجادرية المجاورة.من جهة أخرى، قال قيس الخزعلي ، زعيم عصائب أهل الحق في العراق ، اليوم الأحد ، إن القوات الأمريكية ستعتبر قوة محتلة إذا لم تغادر البلاد.

كان الخزعلي يتحدث بعد أن أيد البرلمان توصية رئيس الوزراء إنهاء وجود القوات الأجنبية ردا على قتل الولايات المتحدة لقائد عسكري إيراني وقيادي بالحشد الشعبي العراقي في بغداد.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على عصائب أهل الحق يوم الجمعة وقالت إنها من وكلاء إيران.

وكان رئيس الوزراء العراقي ، عادل عبد المهدي ، أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد ، بأن المسؤولين يعملون حاليا على تنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان "المسؤولون يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان بشأن طرد القوات الأجنبية".

Advertisements

وأضاف البيان أن لو دريان نقل رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب فيها إتاحة وقت أكبر لبحث مستقبل وجود القوات الأجنبية "في ظل احترام سيادة العراق".

فى غضون ذلك ، قال الجيش الأمريكي في بيان إن جنديا أمريكيا واثنين من المتعاقدين قتلوا اليوم الأحد خلال هجوم لحركة الشباب الصومالية المتشددة على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأضاف البيان أن أمريكيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان "الأمريكيان المصابان في حالة مستقرة الآن وقد تم إجلاؤهما".