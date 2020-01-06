شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الإيطالى يؤكد أهمية الدعم الدولى للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبي كونتى، أهمية الدعم الدولى للعراق، مشددًا على حرص بلاده على استقرار العراق وسيادته، ومنع التوتر فى المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه الرئيس العراقى برهم صالح من كونتى، حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، وبحث الجانبان التطورات في منطقة الشرق الأوسط والموقف الدولي منها.

وأكد صالح أن العصابات الإرهابية ما زالت تمثل خطرًا على العراق -وفقًا لبيان لرئاسة الجمهورية العراقية-، مشيرًا إلى احترام العراق لتعهداته الدولية، وتقديره لموقف المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب، مضيفًا أنه يجب مواصلة الجهود الدولية على كافة الصعد لتجفيف منابع الإرهاب.

وأشار إلى أن التوترات السياسية والأمنية في البلاد والمنطقة لا تخدم تلك الجهود، مجددًا التأكيد على حرص العراق على أن يكون ساحة ومرتكزًا للسلام والتوافق الإقليمي والدولي لا ساحة للصراعات.