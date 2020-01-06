شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: بناء الجمهورية الجديدة يستلزم إجراء تعديل عميق على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أن بناء الجمهورية الجديدة يستلزم إعادة النظر فى منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور.

ودعا تبون - خلال رئاسته لاجتماع مجلس الوزراء الجزائرى اليوم - إلى ضرورة "إعادة النظر فى منظومة الحكم من خلال إجراء تعديل عميق على الدستور، الذى يعتبر حجر الزاوية لبناء الجمهورية الجديدة، وعلى بعض النصوص القانونية المهمة مثل القانون المتعلق بالانتخابات".

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وشدد الرئيس تبون على أهمية " أخلقة الحياة السياسية عبر تكريس الفصل بين المال والسياسة ومحاربة الرداءة في التسيير"، موضحا أن الجمهورية الجديدة يتعين أن ترتكز على قيام دولة القانون التي تضمن استقلالية القضاء وترقية الديمقراطية التشاركية الحقة التي تمنح فرص الرقي الاجتماعي والسياسي للجميع.

وأصدر الرئيس تبون تعليمات لأعضاء الحكومة، داعيا إياهم إلى أن يكونوا الأذن الصاغية لانشغالات المواطنين ومتطلباتهم، من خلال سلك نهج الحوار والتشاور والحرص على خدمة الدولة والشعب".

وأكد تبون أنه "لا يمكن الوصول لذلك إلا من خلال التحلي بالسلوك المثالي المطلوب وبالإيمان الراسخ بواجب الحفاظ على المال العام ومكافحة السلوكات البيروقراطية واحترام التزامات الدولة"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمباشرة إجراء تقويم الوضع العام للبلاد، ومن خلال استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين بها".