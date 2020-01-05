"مجزرة الطلاب".. دعوة لمحاكمة حفتر دوليا واتجاه لإعلان حالة حرب مع الإمارات

ليبيا/ الخليج 365جلسة طارئة لمجلس الأمن الإثنين بعد مقتل 33 طالبًا في الكلية العسكرية بطرابلس.. والحكومة تعلن أن القصف تم بطائرة إماراتية مسيرة

وزير ليبي يقول إن المبعوث الأممي غير محايد ولم يعد مرحبًا به.. وأنقرة تدعو لاتخاذ الخطوات الضرورية سريعًا لوقف الدعم الخارجي لحفتر

تتسع دائرة ردود الأفعال داخل ليبيا وخارجها منذ مقتل ثلاثين طالبًا وإصابة 33 آخرين، في قصف جوي استهدف مقر الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس (غرب)، السبت.

وهذا هو أحدث هجوم يشنه طيران داعم لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الذي ينازع حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

وقالت الحكومة الليبية، في بيان الأحد، إن "المعلومات الأولية بعد معاينة شظايا وبقايا الصاروخ (...)، تبين أن مصدره هو طائرة مسيرة صينية الصنع".

وتابعت أن "الإمارات دعمت مجرم الحرب حفتر بهذه الطائرة المسيرة، وفقا لتقارير لجان خبراء الأمم المتحدة".

وعادة ما تنفي أبوظبي دعمها لحفتر عسكريًا، وتقول إنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقالت الحكومة، في بيان آخر، إن مجلس الأمن الدولي وافق على طلبها عقد جلسة طارئة حول ليبيا.

ودعت المجتمع الدولي إلى تدخل فوري وعاجل لردع العدوان على طرابلس وحماية المدنيين الأبرياء، إضافة إلى تقديم حفتر إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا متعثرًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة.

وأجهض هذا الهجوم جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة النزاع الليبي.

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وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، الأحد، إن المجلس سيعلن الإثنين قطع العلاقات مع الإمارات، وأننا في حالة حرب معها، بحسب موقع "عين ليبيا".

وشدد وزير الدولة الليبي لشؤون أسر الشهداء والمفقودين وشؤون الجرحى المفوض، مهند يونس، عبر حسابه بـ"تويتر" الأحد، على أنه "يجب قطع العلاقات مع دولة الإمارات وإعلان أننا في حالة حرب معها".

وانتقد موقف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث اكتفت، في بيان السبت، بإدانة قصف الكلية العسكرية، وتحدثت عن "تصعيد متنامٍ في الأعمال العسكرية"، وحذرت من "تهديد فرص العودة للعملية السياسية".

وقال يونس: "تخاذل صريح ما لم يكن دعمًا واضحًا، (المبعوث الأممي الخاص بليبيا غسان) سلامة وبياناته المائعة واقتراحاته العقيمة لم يجرؤ على ادانه المجرم حفتر وداعمية ويتحدث عن عملية سياسية.. سلامة لم يعد مرحبًا بك على ارضنا فلم ولن تكن طرفاً محايداً".

وشدد طارق متري، رئيس سابق لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر حسابه بـ"تويتر" الأحد، على أن قصف طرابلس عشوائيًا هو بمثابة جريمة حرب متمادية.

وتابع متري: باستطاعة مجلس الأمن، إن قام بواجبه، أن يعمل بسرعة وفاعلية على وقف العمليات العسكرية في ليبيا، تآكلت صدقية المجتمع الدولي إلى أقصى الحدود، واتسعت الهوة بين سياسات الدول والتزامها اللفظي بالقانون الدولي ومبدأ حماية المدنيين.

وقالت الخارجية التركية، في بيان الأحد: "ندين بشدة قصف مقر الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس من جانب مقاتلات ما يسمى الجيش الوطني الليبي".

وأضافت أنه يتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الضرورية بأسرع وقت لإنهاء الدعم الخارجي لـحفتر في ليبيا.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر حسابها على "تويتر"، إنها تدين الهجوم الذي شنته قوات حفتر على الكلية العسكرية، ما أدوى بحياة طلاب "كانوا يتدربون ليكونوا قوة أمنية محترفة".

وتابعت: "كما نُدين الهجمات التي استهدفت في الأيام الأخيرة مطار معيتيقة، والقصف العشوائي الذي طال البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية في طرابلس، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.