العراق.. استهداف السفارة الأمريكية بـ5 صواريخ وإصابة 3 مدنيين

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، بأن 5 صواريخ سقطت داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها على مقربة من السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد، ما أدى لإصابة 3 مدنيين.

وقال نقيب في شرطة بغداد، للأناضول، إن مجهولين أطلقوا 5 صواريخ كاتيوشا سقطت داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها على مقربة من السفارة الأمريكية.

وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، أن أحد الصواريخ سقط على منزل في الجهة المقابلة من السفارة الأمريكية ما تسبب بإصابة 3 أفراد من الأسرة.

وأشار إلى أن السفارة الأمريكية أطلقت صفارات الإنذار.

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وهذه الليلة الثانية على التوالي التي يتم فيها استهداف السفارة الأمريكية، حيث سقطت قذيفتان صاروخيتان في محيط السفارة ليلة السبت ما تسبب بإصابة ثلاثة مدنيين.

وتأتي هذه الهجمات عقب مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الجمعة.

وكانت إيران وفصائل مسلحة موالية لها من العراق ودول أخرى قد توعدت بالانتقام واستهداف أهداف أمريكية في المنطقة.

وفي وقت سابق السبت، دعت كتائب "حزب الله" العراقي قوات أمن البلاد بالابتعاد مسافة ألف متر عن أماكن تواجد القوات الأمريكية بدءاً من مساء الأحد.

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