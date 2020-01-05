الدوحة تبحث مع واشنطن وباريس الوضع بالعراق

أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونظيريه الأمريكي مايك بومبيو والفرنسي جان إيف لودريان تطورات الوضع في العراق.

جاء ذلك في اتصالين هاتفين أجراهما آل ثاني مع بومبيو ولودريان، بحسب بيانين لوزارة الخارجية القطرية

وجرى، خلال الاتصال مع بومبيو، "مناقشة آخر المستجدات على الساحة الإقليمية، لاسيما آخر التطورات في العراق، والسبل الكفيلة بحل القضايا الخلافية في المنطقة".

من جانبه، أوضح بومبيو، عبر حسابه بموقع "تويتر": "تحدثت مع وزير خارجية قطر حول التهديدات والاستفزازت المستمرة من إيران. وشكرته لجهود دولة قطر لخفض التوتر الإقليمي".

كما أجرى الوزير القطري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان.

واستعرض أيضا معه آخر التطورات في العراق وسبل التهدئة، وفق بيان منفصل.‎

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وأجرى وزير خارجية قطر، السبت، زيارة إلى طهران التقى خلالها الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورئيس مجلس الشوري الإيراني.

وفجر الجمعة قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

والأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 "هدفا هاما" لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ"الانتقام" على خلفية مقتل سليماني.

وبعد مقتل سليماني، عيّن المرشد الإيراني علي خامنئي، إسماعيل قآاني، قائدا لفيلق القدس.

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