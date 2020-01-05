بعد اغتيال سليماني.. "التعاون الخليجي" يدعو إلى التهدئة

دعا مجلس التعاون الخليجي، الأحد، إلى التهدئة وعدم التصعيد، على خلفية اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في قصف أمريكي بالعراق.
وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، في بيان، إن "دول التعاون تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق".
ودعا الزياني، الأطراف المعنية إلى "التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة أصلا، وشعوبها أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها".
وأهاب بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لخفض التصعيد في المنطقة الحيوية للعالم.
وفجر الجمعة، قتل سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرين كانوا برفقتهما، في قصف صاروخي أمريكي استهدف سيارتين كانوا يستقلونهما على طريق مطار بغداد.
وأثار حادث الاغتيال غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران بالانتقام وواشنطن بالرد على أي خطوة.
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