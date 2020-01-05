بلدية تندحة الفرعية تغلق وتخالف 26 منشأة صحية

الخليج - سلمى الشهراني ضبطت بلدية تندحة الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط 23 منشأة صحية ومهنية مخالفة حيث تم إغلاق 3 منشآت وإنذار 6 منشآت أخرى بسبب رصد بعض المخالفات التي تمثلت في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية، هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط الأستاذ بدر آل خويلد القرني انه تم مصادرة 22 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستخدام الأدمي مؤكداً ان ذلك يأتي تفعيلاً لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية وحرصاً من البلدية لضمان وصول غذاء صحي وآمن لموائد المستهلكين داعياً المواطنين الى التعاون والإتصال برقم 940 للإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها من قبلهم.

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