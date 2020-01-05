سقوط صواريخ قرب السفارة الأميركية وسط بغداد

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مصادر بالشرطة إن 5 صواريخ كاتيوشا سقطت اليوم الأحد داخل المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية التي تضم أيضاً المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في بغداد.

ودوت صفارات الإنذار وقالت المصادر إنه لم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين.