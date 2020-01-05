«التجارة» تستدعي 888 مركبة شفرولية.. خلل يسبب حوادث

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، 888 مركبة SIERRA 1500″ GM “، شفروليه “Silvrado 1500”. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنه تم استدعاء المركبة بسبب خطأ في برنامج وحدة التحكم الإلكترونية للفرامل قد يؤدي إلى تعطل نظام الثبات الإلكتروني ونظام مانع انغلاق الفرامل، مما يزيد من خطر وقوع حادث. Advertisements وطالبت الوزارة العملاء بضرورة التواصل مع الشركة لإعادة البرمجة اللازمة مجانًا.

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