دايلمر الألمانية تستدعي 744 ألف سيارة مرسيدس في امريكا.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

استدعت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات، 744 ألف سيارة مرسيدس بنز في الولايات المتحدة بسبب عيب في السقف الزجاجي المتحرك.



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وتشمل السيارات التي استدعتها الشركة إنتاج الفترة من 2001 حتى 2011، ويغطي قرار الاستدعاء أكثر من 24 طرازا من الفئات (سي) و(سي.إل.كيه) وٍ(سي.إل.إس) و(إي).

وقالت الشركة في بيان لها ،امس السبت ،"إن أصحاب السيارات الذين دفعوا أموالاً لإصلاح هذا العيب سيحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه".

وذكر متحدث باسم الشركة إنه لا يملك العدد الإجمالي للسيارات التي ستستدعي على مستوى العالم.