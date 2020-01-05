شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول بالجيش الليبى: ميليشيات السراج مسئولة عن استهداف الكلية الحربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مدير إدارة التوجيه المعنوى للقيادة العامة العميد خالد المحجوب، أن مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية تعتمد على العمل الإعلامى وتأجيج الأحداث لصالحها والتلاعب وتزوير الحقائق ضد قوات الجيش الليبى.

جاء ذلك في تعليقه لوكالة الأنباء الليبية اليوم الأحد، على استهداف الكلية الحربية من قبل المليشيات، وكيف تم لصق التهمة بقوات الجيش الليبي.

وأوضح المحجوب، أن مثل هذه الأعمال التي تستهدف مؤسسات الجيش العسكرية والشبه العسكرية، هي أعمال داعشية، مثلما حدث في مدينة زليتن، وتفجير كلية براك الشاطى وغيرها، وأنها أقرب إليه للعمل الانتحارى، لافتًا إلى أن ما حدث أمس في طرابلس ليست المرة الأولى التي يقوم بها مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية بهذا الفعل الخسيس.

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وطالب المحجوب، كافة الإعلاميين بتكثيف جهودهم بالتصدى لمثل هذه الشائعات، قائلًا إن "المليشيات ليس لديها مشكلة فى التلاعب بالحقيقة فهم زمرة سارقة مال ومهربة وقود ومهرب بشر وسلاح ويمارس فى الجريمة فلا نتوقع منهم قول الحقيقة أو إعلانها".

وجدد العميد نفيه للاتهامات التي طالت قوات الجيش الليبى، بشأن استهداف الكلية الحربية فى الهضبة (جنوبى طرابلس) مساء الأمس.

واتهم المحجوب، مجموعة تابعة للمدعو غنيوة الككلي الموالى لحكومة الوفاق غير الشرعية، وحملهم المسؤولية عن الهجوم، وأن الجيش برىء تمامًا من تلك الاتهامات التي من شأنها تشويه الجيش الليبى.